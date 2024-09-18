Могут ли дорожные пейзажи спасти опылителей?

Когда речь заходит о биоразнообразии, люди обычно представляют себе экосистемы, подобные тропическим лесам или коралловым рифам. Однако городские улицы редко приходят на ум. Тем не менее, их роль в биоразнообразии значительна, хотя и сложна.

Эколог Свеня Хорстманн провела значительную часть своего лета 2021 года на шведских улицах. Эта 30-летняя немецкая исследовательница, обучающаяся в Уппсальском университете, изучает влияние движения на насекомых. "Я прогуливалась вдоль обочины с сачком для насекомых, ловя пчел, шмелей и бабочек", - поделилась она о своем опыте полевых исследований с ntv.de.

В течение трех месяцев Хорстманн и ее ассистентка Софи Мюллер систематически собирали и идентифицировали различные виды насекомых в 40 разных местах вдоль дороги. Их проект был профинансирован Шведской администрацией по транспорту, которая занимается долгосрочным планированием и обслуживанием транспортных маршрутов в стране.

Многие виды, обнаруженные сегодня возле дорог, являются коренными для естественных лугов, которые когда-то покрывали большие площади Европы до прошлого века. Эти земли в основном использовались для выпаса скота или сбора кормов на зиму. Как поясняет Хорстманн, эти луга, в течение веков, эволюционировали в одну из самых биоразнообразных экосистем в мире. Они богаты растениями, предлагающими обильный нектар и пыльцу для пчел и бабочек, и убежище для других насекомых. Почвы и кусты или стебли растений также предоставляют многочисленные возможности для гнездования насекомых.

К сожалению, эти богатые видами луга становятся все более редкими из-за интенсивного сельского хозяйства и расширения лесов в некоторых шведских районах. Некоторые участки были потеряны из-за прекращения выпаса скота. Обочины дорог могут служить альтернативой. В Швеции они косят только один или два раза в год по соображениям безопасности, что благоприятно для многих растений и насекомых.

Нет простых ответов

В последние годы обочины дорог стали предметом исследований как возможная альтернативная экосистема для растений и опылителей, страдающих от потери естественных лугов. Хорстманн подтверждает, "В Швеции некоторые обочины дорог специально косят только один раз вместо двух по соображениям биоразнообразия. Это приводит к большему количеству цветущих растений летом, и чем больше цветущих растений, тем больше пчел и бабочек вдоль дороги. Но это не так просто".

Это также может привести к другим последствиям. Например, это может создать благоприятные условия для трав, которые предлагают минимум ресурсов для пчел и бабочек, потенциально вредя насекомым в долгосрочной перспективе. Кроме того, гравийные полосы вдоль дорог создают стресс для экосистемы - шум, выхлопные газы, турбулентность от движущихся автомобилей или химикаты, используемые для удаления льда.

Исследования Хорстманн показали, что интенсивное движение имеет значительное влияние на узкие полосы вдоль дороги. На полосах шириной менее 3 метров с интенсивным движением она обнаружила fewer пчел, бабочек и общее количество видов по сравнению с более широкими полосами tanto с высокой, так и с низкой интенсивностью движения. "Широкие полосы вдоль дороги и низкая интенсивность движения - это лучший вариант".

Возможно, экологическая ловушка?

Влияние "замещающих лугов" распространяется на окружающую среду. Чтобы оценить масштаб, Хорстманн посадила землянику в 20 и 100 метрах от обочины дороги. "Мы наблюдали, сколько опылителей садились на цветки земляники и, возможно, опыляли их". Позже они собрали созревшие земляники для исследования. "Интересная особенность земляники - это маленькие семянки снаружи. Когда они близко и, возможно, все еще зеленые, и нет мякоти между ними, это указывает на плохое опыление. Хотя земляника также может опыляться ветром, опыление насекомыми приводит к лучшим урожаям". Таким образом, Хорстманн продемонстрировала, что полосы вдоль дороги с большим количеством цветущих растений привлекают больше насекомых для опыления земляники до 100 метров.

Находки Хорстманн были опубликованы в нескольких научных статьях и привели к рекомендациям для Шведской администрации по транспорту. "Я предложу, в частности, на полосах вдоль дороги или дорогах с низкой интенсивностью движения, косить таким образом, чтобы способствовать биоразнообразию. Но не обязательно на дорогах с интенсивным движением". Кроме того, проводится испытание, в котором скошенную траву удаляют. Ранее она обычно оставлялась и разлагалась, возвращая питательные вещества в почву. "Бедные питательными веществами почвы благоприятны для многих цветущих растений, которые обычно процветают в подобных условиях в естественных лугах, а следовательно, для пчел и бабочек".

Через несколько лет руководство может побудить однократную косьбу на менее загруженных дорогах и удаление скошенной травы, при условии, что полосы вдоль дороги не станут экологической ловушкой для опылителей. "Дикая пчела, ищущая место для гнездования или источники нектара и пыльцы, может найти обочину дороги привлекательной", - объясняет Хорстманн эту ситуацию. Но размножение там может привести к более высокой смертности из-за движения. "В худшем случае это может привести к массовой миграции, но затем вид может просто исчезнуть из-за воздействия движения или локально вымереть".

После трех лет изучения по обочине дороги предварительные результаты Хорстманн указывают на увлекающие открытия. Она полна энтузиазма в отношении будущих исследований, возможно, в разных странах, чтобы укрепить свои находки. Как преданный эколог, стремящийся получить степень PhD к концу года, изобилие различных видов в ее местности служит напоминанием о важности природы. Она размышляет, "Это просто поразительно. И я считаю, что мы, люди, часто недооцениваем наше понимание. Это просто заставляет меня больше восхищаться им".

Образование играет важную роль в исследованиях Свеньи Хорстманн по обочинам дорог и насекомых. Будучи немецким исследователем, обучающимся в Уппсальском университете, Хорстманн, скорее всего, получила обширные знания об экологии и биоразнообразии через формальное образование.

Кроме того, Хорстманн опубликовала свои находки в нескольких научных статьях, что свидетельствует о ее приверженности делиться своими исследованиями и вносить вклад в глобальное научное сообщество. Это демонстрирует важность образования в способствовании распространению научных знаний и продвижению в различных областях.

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