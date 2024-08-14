- Мог бы быть грозный ветер и дождь после шторма в Северном Рейн-Вестфалии

Из-за сильного дождя и грозы жители Северного Рейна-Вестфалии могут ожидать грозовые дожди и порывистый ветер в некоторых районах. По данным немецкого метеорологического службы (DWD), в некоторых районах ожидаются сильные дожди и порывистый ветер. DWD объявил официальное предупреждение для городского региона Ахена и районов Эйскирхен и Дюрен на послеполуденное время.

Непогода во вторник вечером и ночью привела к наводнениям на улицах и ударам молнии во многих местах. DWD объявил высший уровень предупреждения об экстремальной непогоде для полосы между Дюссельдорфом и Мюнстерландом во вторник вечером. По предварительному отчету Министерства внутренних дел, не было смертельных случаев или серьезных травм, но было больше развертываний, чем обычно.

Несколько ударов молнии

В Оберхаузене было много развертываний из-за упавших деревьев и затопленных подвалов. Также было кратковременное отключение электроэнергии в городской зоне. В Дюрен пожарная служба отвечала на многочисленные упавшие деревья, как сообщают полицейские.

Полиция в Дюрен сообщила о двух пожарах на крышах, вызванных ударами молнии в Альденхове. В Гревенбroke на крышах двух жилых зданий также горели стропила из-за удара молнии во вторник вечером. Удары молнии также привели к развертываниям в Вюрселен, где огонь на крыше сделал дом непригодным для проживания.

Упавшие деревья и град

Дюссельдорф также сильно пострадал. Пожарная служба отвечала на 344 развертывания до утра. В основном, затопление подвалов и подземных переходов занимало помощников. Одного человека ударило градом так сильно, что он получил травму головы. Полиция сообщила о нескольких затопленных участках на A59 и A42 возле Дюссельдорфа.

В Гронлау женщина оказалась запертой в своей машине, на которую упало дерево, как сообщила пожарная служба. Пассажир смог покинуть машину и укрыться в ближайшем трактире. В городе Дролшаген на юге NRW также были экстренные вызовы из-за затопленных улиц, упавших деревьев и затопленных подвалов, как сообщила пожарная служба.

Непогода также повлияла на железнодорожное сообщение. Удары молнии в сигнальных ящиках в Коесфельде и между Кемпеном и Крефельдом вызвали перебои. Рядом с Хеннеф подозрительное погодное дерево внезапно прервало поездку S-Bahn во вторник. В Мойре дерево было сметено на железнодорожные пути. На железнодорожном переезде в Вёрде молния ударила в контактную сеть.

Самый жаркий день года

Во вторник был побит годовой температурный рекорд штата с более чем 36°C, согласно предварительным данным DWD. Эннигерлох-Остенфelde в районе Варендорф зафиксировал 36,2°C. Пиковые значения также были зафиксированы в Вальтроп-Абдингофе, Людингхаузен-Брохтруп (оба 35,8°C), Билефельд-Деппендорф (35,7°C) и Липпштадт-Бёкенфёрде (35,6°C).

Комиссия, признавая влияние экстремальных погодных условий, обратилась за помощью к членам- государствам для эффективного управления последствиями. Несмотря на рекордную жаркую погоду во вторник, сильный дождь и удары молнии продолжали представлять угрозу в различных частях Северного Рейна-Вестфалии, требующую помощи Комиссии вместе с местными властями.

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