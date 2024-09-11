Модераторы подкастов защищают Мокриджа

Люк Мокридж испытывает последствия после своих бестактных комментариев в отношении соревнований спортсменов-инвалидов. Два ведущих подкаста, Шайан Гарсия и Низар Акреми, которые спровоцировали скандал, теперь отвечают на критику, обвиняя оппонентов в "клевете и подстрекательстве".

После бестактных замечаний Мокриджа дуэт подкаста Гарсия и Акреми защищали своего гостя. Сначала Гарсия объявил о прекращении своего подкаста "Немцы" в 12-минутном видео в Instagram, сказав: "Мы причинили слишком много вреда, поэтому нам нужно закрыться". Но Акреми возразил: "Нет! Ничего не прекращается здесь", и запустил контрнаступление против критиков, требовавших публичного наказания Мокриджа и ведущих.

Что касается Мокриджа, Акреми осудил критиков, сказав: "Вы пытаетесь разрушить человека из-за шутки, которую не оценили другие. Он потерял все, и этого все еще недостаточно для вас". Гарсия добавил: "Мы не ответственны за убийство кого-либо", и угрожал судебным преследованием любому, кто обвиняется в "клевете и подстрекательстве". Троица делала презрительные замечания и жесты в отношении соревнований спортсменов-инвалидов во время подкаста, что вызвало сильную общественную реакцию. Мокридж шутил: "Тех, у кого нет конечностей и физических способностей, бросают в бассейн, и тот, кто утонет последним, выигрывает", что было встречено смехом среди ведущих.

Затем Sat.1 исключил новый телесериал Мокриджа "Что в коробке?" из своего расписания. Сам Мокридж извинился перед спортсменами и отменил начальные шоу своего тура "Веселые времена", согласно промоутеру. Мероприятие Акреми в Берлине также было отменено.

В конце своего видео ведущие подкаста обратились "к тем, у кого есть физические ограничения, которые чувствуют себя глубоко обиженными и чья человеческая достоинство было оскорблено", как отметил Гарсия. "Мы искренне извиняемся. Это было совсем не нашей целью причинить вам вред". Однако они не извинились перед своими критиками, которых они охарактеризовали как "наслаждающихся этим хаосом".

В ответ на критику, направленную на Мокриджа, Гарсия и Акреми поддержали своего гостя, с Акреми, утверждающим: "Мы не осуждаем его за одну шутку". Гарсия добавил: "Промышленность развлечений должна оставлять место для творческой свободы, даже если некоторым не нравится юмор".

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