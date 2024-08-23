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Моди, лидер Индии, приземляется в Украине для переговоров с Зеленским, после его встречи с Путиным на несколько недель раньше.

Нарендра Моди, индийский лидер, якобы приземлился в Киеве, Украина, согласно сообщениям украинского立法. Планируемые дискуссии между Моди и президентом Украины Владимиром Зеленским ожидаются с интересом в России, поскольку их продолжающийся конфликт соседом продолжается.

 and  Anne Legman
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Нарендра Моди, премьер-министр Индии, выступает с речью на пресс-конференции в офисе польского...
Нарендра Моди, премьер-министр Индии, выступает с речью на пресс-конференции в офисе польского премьер-министра в Варшаве 22 августа.

Моди, лидер Индии, приземляется в Украине для переговоров с Зеленским, после его встречи с Путиным на несколько недель раньше.

Украинский политик Алексей Гончаренко подтвердил приезд Моди в телеграмме в пятницу.

Поездка Моди, которая является первым визитом лидера Индии после независимости Украины, следует сразу за его поездкой в Москву в начале мая, во время его первого зарубежного путешествия в качестве лидера, где он провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Эти обсуждения подверглись критике со стороны Киева.

Перед приездом Моди, который происходит за день до празднования независимости Украины, был его двухдневный визит в Польшу. На конференции в Варшаве Моди повторил позицию Индии по конфликтам в Украине и на Ближнем Востоке, призывая к диалогу и дипломатии для достижения мира.

Говоря рядом с польским коллегой Дональдом Туском, Моди подчеркнул приверженность Индии продвижению мира и стабильности. Туск похвалил усилия Моди по достижению быстрого и справедливого решения конфликта в Украине.

Нью-Дели неоднократно призывал к прекращению огня и миру в Украине, несмотря на воздержание от осуждения военной интервенции России из-за зависимости от России как от значительного поставщика вооружений и стратегического партнера. В ответ на международные санкции против Москвы Индия увеличила свои закупки нефти из России.

По данным Reuters, Индия обогнала Китай и стала крупнейшим импортером российской нефти в прошлом месяце благодаря увеличению закупок сырой нефти из России.

Ключевой момент

Визит Моди в Украину происходит в критический момент двухлетнего конфликта. Недавно украинские силы начали беспрецедентное наступление на российскую территорию, вынудив Москву ответить. Киев активно работает над получением глобальной поддержки своего мирного плана, который в основном сосредоточен на выводе российских войск с оккупированных территорий.

Выборы президента США вызвали опасения по поводу возможного сокращения американской поддержки Киева, если республиканский кандидат Дональд Трамп, который критически относится к НАТО и Украине, победит на выборах.

В течение всего конфликта Украина пыталась убедить близких союзников России, таких как Индия и Китай, оказать влияние на Путина, чтобы он принял киевские условия мира. Хотя Индия приняла участие в киевской конференции по миру в Швейцарии в июне, она воздержалась от поддержки заявления конференции.

Во время своего визита в Украину Моди, как ожидается, обсудит различные аспекты двусторонних отношений с Зеленским, в том числе торговлю, инфраструктуру и оборону.

По словам секретаря индийского МИДа по Западу Танайи Лала, предстоящий диалог между лидерами также затронет текущий конфликт в Украине. Украинский президентский офис объявил, что Моди и Зеленский обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, и что будет подписано несколько соглашений.

Торговые отношения между двумя странами снизились во время конфликта, согласно данным украинской статистики. В последнее время обе стороны выразили заинтересованность в восстановлении торговли, и Моди и Зеленский встречались несколько раз с начала войны, в том числе на саммите G7 в июне.

Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным в прошлом месяце, которая совпала с российским нападением на несколько украинских городов и смертельным ударом по детской больнице. Зеленский описал эту встречу как "серьезное разочарование и смертельный удар по усилиям по миру", сравнивая Моди с "лидером крупнейшей демократии, обнимающим самого кровавого преступника в мире".

Моди не直接 комментировал удары в то время, но призвал к мирному разрешению конфликта. Он также подчеркнул необходимость диалога для достижения мира.

Это развивающаяся история, и она будет обновляться.

В этом отчете также принимали участие CNN's Aishwarya S Iyer, Esha Mitra и Alex Stambaugh.

Визит Моди в Украину важен, так как он является первым визитом лидера Индии в Европу после независимости Украины. Этот визит происходит в решающий момент двухлетнего конфликта, когда Украина активно ищет глобальную поддержку своего мирного плана и возможное сокращение американской поддержки Киева, если республиканский кандидат Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США.

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