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Множество спасателей борются с лесными пожарами вблизи Измира.

Борьба с пожарами имеет постоянный характер в северном регионе Измира. Плотное облако дыма окутывает турецкую метрополию, а сильные ветры затрудняют американский город.

 and  James Williams
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Неисчислимое количество спасателей день и ночь борется с лесным пожаром в Измире.
Неисчислимое количество спасателей день и ночь борется с лесным пожаром в Измире.

- Множество спасателей борются с лесными пожарами вблизи Измира.

Близко к известному турецкому курортному городу Измир, среди отдыхающих, около 3000 рабочих борются с сильными ветрами, чтобы контролировать лесной пожар. Примерно 900 человек были эвакуированы из двух пострадавших районов, согласно турецкому новостному агентству Anadolu, со ссылкой на министра внутренних дел Али Йылдырыка.

Пожарная служба присутствует с пятью противопожарными самолетами, 15 вертолетами, бульдозерами и другой тяжелой техникой. Представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что около 2965 человек с примерно 600 автомобилями находятся на месте в провинции Измир на побережье Эгейского моря. Пожар начался в четверг вечером к северу от Измира из неизвестного источника.

В северной коммерческой зоне Карыека пламя повредило 30 предприятий, как сообщил мэр Цемиль Тугай на платформе X. Также загорелось десятиэтажное жилое здание, на видеозаписи национального вещателя TRT видно, как горит крыша здания. Сильные ветры переносили пламя из соседнего леса в город, что осложняло задачу пожарным, так как части крыши обрушивались на припаркованные автомобили.

Ранее в других жилых районах горели дома, сообщил губернатор Измира Сулейман Элбан. По крайней мере, один поселок был эвакуирован. Пожарных травм не зафиксировано.

В пятницу metropolitan город Измир был окутан плотным дымом, как сообщает корреспондент dpa. Третий по величине город в Турции и его прибрежные курорты являются популярными туристическими направлениями.

Из-за сильных ветров до 80 километров в час в районе Карыека пришлось временно приостановить авиационные противопожарные работы, согласно Anadolu.

Турция борется с жарой и лесными пожарами по всей стране с начала лета. Согласно TRT, в пятницу были лесные пожары хотя бы в шести городах и провинциях, в том числе в западных городах Чанаккале, Маниса и Болу. Соседние Греция также борется с серьезным лесным пожаром к северу от Афин.

Были выданы приказы об эвакуации из-за распространения лесного пожара в Измире: два района затронули примерно 900 человек. Следующее заявление было сделано представителем турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о противопожарных действиях: примерно 2965 человек и 600 автомобилей находятся в провинции Измир.

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