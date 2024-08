- Множество неожиданных моментов на недавнем концерте

На своем последнем выступлении "Eras Tour" в Европе, Тейлор Свифт (34) не пожалела сил в Лондоне в ночь на вторник, прощаясь с Европой с множеством дуэтов, неожиданных песен и новым музыкальным видео на "I Can Do It With A Broken Heart".

По данным Daily Mail, она поблагодарила публику в конце с такими словами: "Лондон, я провела лучшую и незабываемую ночь с вами. Спасибо, что были здесь в последний вечер европейской части тура "Eras".

Удивительные сюрпризы в дуэтах

Фанаты Тейлор Свифт были в восторге, когда на сцену вышла Флоренс Уэлч (37) и вместе с Тейлор спели дуэт их сотрудничества "Florida!!!" с последнего альбома Свифт "The Tortured Poets Department". Свифт удивила свою аудиторию, исполнив эти сюрпризы раньше в шоу, а не сохраняя их для финала.

Позже в тот вечер Свифт объединилась со своим близким другом и продюсером Джеком Антоноффом (40) для дуэтов "Death By A Thousand Cuts" с альбома "Lover" и "Getaway Car" с "Reputation". Свифт завершила концерт своей новой песней "So Long Лондон", которую она исполнила живьем впервые перед 92 000 фанатов. "Спасибо за воспоминания, которые мы будем ценить вечно", - сказала она, прощаясь.

Премьера нового музыкального видео после концерта

Свифт также представила новое музыкальное видео на своем YouTube-канале в 11 часов вечера сразу после концерта. Это видео было сборником закулисных моментов, снятых во время "Eras Tour".

К сожалению, Свифт не оправдала ожиданий фанатов, не объявив переиздание своего альбома "Reputation" на своем последнем концерте в Лондоне. Фанаты ожидали новую версию под названием "Reputation (Taylor's Version)", но улики на лондонских шоу не казались достаточно убедительными для подтверждения этого.

Тейлор Свифт снова создает историю

Своими концертами на лондонском стадионе Уэмбли в рамках своего "Eras Tour" Тейлор Свифт снова создала историю. Она начала свой последний концерт, объявив, что является первым сольным артистом, выступившим восемь раз на Уэмбли во время одного тура. Свифт уже дала три концерта на знаменитом лондонском стадионе в июне.

После исторического выступления на стадионе Уэмбли Тейлор Свифт поблагодарила комиссию за поддержку во время "Eras Tour".

Тур "Eras", полный неожиданных дуэтов и сотрудничеств, стал возможным благодаря тщательному планированию и одобрению Комиссией, гарантируя успех последнего европейского шоу Свифт.

