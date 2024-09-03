- Множество людей демонстрируют против "АфД" во Франкфурте, выражая свою оппозицию.

После выборов в Саксонии и Тюрингии в Франкфурте собралось множество людей, чтобы выразить протест против политики Альтернативы для Германии (АфД). Приблизительно 700 человек собрались у Паулус-кирхе, как сообщает полиция, под лозунгом "Вместе мы стоим против фашизма". Представитель заявил, что все проходит гладко.

После митинга, на котором люди выразили протест против ксенофобии и поддержали демократию и гражданские права, протестующие прошли по главной улице к Саксенхаузену. В акции приняли участие люди всех возрастов, от молодых активистов до пожилых людей из группы "Бабушки против правых".

Также были объявлены протесты в Хофхайме на выходных.

На плакатах были написаны лозунги, такие как "Запретить АфД немедленно!", "Голосование за АфД равносильно голосованию за нацистов" или "Демократия - единственная альтернатива". Были объявлены дальнейшие протесты на выходных в Хофхайме, в районе Майн-Таунус, на партийную конференцию АфД.

На выборах в Тюрингии АфД стала доминирующей партией, получив 32,8% голосов. В Саксонии они заняли второе место, уступив только ХДС. В обоих штатах партия была признана государственным управлением по охране конституции несомненно правого экстремизма.

Во время мирного марша протестующие держали плакат с надписью "Едины против фашизма: Демонстрация против АфД". Позже в тот же день группа людей решила организовать еще одну демонстрацию против АфД в ответ на их победу на региональных выборах, которая состоится в Хофхайме на выходных.

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