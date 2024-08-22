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Множество индонезийцев пытаются проникнуть в здания парламента Джакарты <unk> сотрудники правоохранительных органов подавляют демонстрантов

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

Множество индонезийцев пытаются проникнуть в здания парламента Джакарты <unk> сотрудники правоохранительных органов подавляют демонстрантов

В четверг толпы пытались прорваться в парламент Индонезии. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы против людей в Джакарте, которые сняли барьер и бросали камни в офицеров. Хаос привел к тому, что парламент отложил запланированное утверждение спорных поправок к избирательному закону, что могло бы увеличить политическую власть выходящего президента Джоко Видодо, как сообщает заместитель спикера парламента Суфми Даско Ахад.

Протестующие блокировали дороги рядом с зданием парламента, некоторые махали плакатами и флагами. Другие подожгли огонь и сожгли шины. В демонстрациях приняли участие различные активисты, студенты, рабочие и популярные индонезийские артисты и музыканты, выражая свои опасения по поводу демократии в Индонезии. Аналогичные протесты проходили в ключевых городах, таких как Бандунг, Йогьякарта, Сурабая и Макассар.

Парламент провел экстренное заседание, чтобы оспорить решение Конституционного суда об избирательных процедурах. Во вторник суд отменил правило, запрещающее лицам, не достигшим 30 лет, баллотироваться на пост губернатора. Это могло бы помешать 29-летнему Каесангу Пангарепу, сыну Видодо, принять участие в региональных выборах в Центральной Яве. Кроме того, суд ослабил процесс отбора кандидатов политическими партиями, отменив требование о получении 20% голосов в региональном парламенте.

В среду парламент спешно принял законопроект, повышающий минимальный возраст для губернаторов до 30 лет к моменту вступления в должность, стремясь принять его на утреннем заседании в четверг. Однако утверждение не удалось, так как не было достигнуто необходимое количество голосов.

Первенец Видодо, Гибран Ракабуминг Рака, станет следующим вице-президентом страны после того, как суд предоставил исключение из возрастного ограничения для бывших региональных чиновников. Решение было принято, когда зять Видодо Анвар Усман занимал пост главного судьи. Усман столкнулся с критикой за свою роль в деле, связанном с родственником, и был впоследствии уволен.

Протестующие возле Парламента призывали защищать демократию, считая решение Конституционного суда угрозой для молодежи Индонезии. В ответ на продолжающиеся беспорядки Парламент в настоящее время рассматривает поправки к избирательному закону, чтобы сохранить справедливость и честность на предстоящих выборах.

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