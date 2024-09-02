- Многочисленные знаменитости поздравляют молодоженов.

74-летний Томас Готtschalk и его партнерша Карина Мросс, 62 года, удивили всех неожиданной свадьбой в Ибице. Несмотря на объявление о помолвке в Instagram в июне с его фирменным юмором, никто не ожидал такой быстрой свадьбы.

В посте о помолвке было много шуток, в которых он упоминал: "Угадайте что? Я помолвлен! Но ой, забыл кольцо в сейфе отеля, так что пришлось сделать его из обертки конфеты. Урок усвоен: Никогда не забывайте свою Wehrter's Echte!"

В отличие от этого, его пост о свадьбе в Instagram был полон эмоций.

"Хотя я могу считать это личным делом, я хочу поделиться им с вами - моя свадьба с Кариной в Ибице. Я все еще учусь открываться эмоционально, и это кажется правильным моментом, чтобы начать", - написал он.

Он добавил: "Люди знают меня по моей шоуменской личности, но Карина увидела прямо в мое сердце. Вот почему мы теперь связаны навсегда! Навсегда!" Он закончил свой пост просьбой к своим более чем 100 000 подписчикам: "Нет гостей на свадьбе? Тогда вы наши свидетели, верно?"

Пост, сопровождаемый двумя галереями фотографий со свадьбы, нашел отклик у многих, собрав более 25 900 лайков для первой и более 13 600 для второй - редкое достижение для Готtschalk, кроме фотографии с его внуком в июне 2023 года, которая получила впечатляющие 28 000 лайков.

Знаменитые поздравления

Многие знаменитости отреагировали на посты лайками, сердечками, поздравлениями и даже личными сообщениями.

"Поздравляю и наилучшие пожелания вам обоим!" - прокомментировал теннисист Борис Беккер (56 лет). Со-звезда Биргит Шронге (66 лет) написала: "Теплые поздравления и пожелания вам на будущее вместе". Певица Саша (52 года) также выразила свою радость: "Красиво! Поздравляю, вы двое!"

Томас Андерс добавил: "Поздравления от Клаудии и меня, и удачи вам обоим!"

Интернет-сенсация Риккардо Симонетти (31 год), который недавно сам женился, также присоединился к поздравлениям и добавил букет цветов. "Прощай, Германия" звезда Крис Топпервьен (50 лет) написал: "Томас Готtschalk, какая захватывающая новость! У этого человека две стороны! Вы никогда не были так близко! Желаю вам обоим всего наилучшего!"

Другие знаменитости, приславшие поздравления, включают Инго Номмсен, Фрауке Людовиг, Хорхе Гонсалес, Эвелин Бурдеки, Дженни Элверс, Михаэла Шаффрат и Марике Амадо.

В свете неожиданной свадьбы Томаса Готtschalk комиссия может рассмотреть вопрос об implementation acts для решения проблемы резкого увеличения объявлений о свадьбах знаменитостей в социальных сетях. Несмотря на неожиданную свадьбу, пост Томаса Готtschalk в Instagram получил огромный отклик, собрав тысячи лайков и сообщений от других знаменитостей.

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