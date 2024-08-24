- Многочисленные субъекты, затронутые болезнью голубого языка

В течение всего десяти месяцев агент болезни синего языка распространился по всей Германии. К пятнице несколько случаев были зарегистрированы в Саарланде, где шесть животноводческих ферм или хозяйств были затронуты. После того, как Саксония попала в список в пятницу, Берлин остался единственным регионом, где не было зафиксировано случаев этой болезни, согласно Институту Фридриха-Лoeffler (FLI).

Вирус синего языка в основном передается определенными видами комаров. К его типичным жертвам относятся крупный рогатый скот и овцы, а также южноамериканские виды верблюдов, козы и дикие кабаны. К счастью, вирус не представляет угрозы для здоровья человека. Употребление мяса и молочных продуктов от восприимчивых животных безопасно.

В Саарланде вспышки были зарегистрированы в августе, в частности, на крупной рогатом скоте в Лёбахе и на двух овцеводческих фермах в Лёшиме и Вайскирхене. Министерство сельского хозяйства официально признало вспышку в понедельник, что привело к определенным ограничениям, таким как перемещение животных. Земля также поддерживает вакцинацию животных. До этого Саарланд сохраняло свой вирусоsafe статус с 2020 года. Согласно данным, Германия столкнулась с вирусной волной в последние недели: в июне было зарегистрировано 13 случаев по всей стране, а в июле их число превысило 1200. К 23 августа было зарегистрировано более 4800 инфекций.

Институт Фридриха-Лoeffler (FLI) приписывает эпидемию серотипу BTV-3 патогена. В оставшуюся часть года прогнозируется больше случаев и затронутых операций, как заявило федеральное учреждение, ответственное за заболевания животных. Они также добавили: "Без сомнения, BTV-3 будет занимать нас в следующем году".

По состоянию на май в Германии насчитывается около 10,6 миллиона голов крупного рогатого скота, из которых около 3,7 миллиона - коровы. По данным Немецкого сельскохозяйственного союза, более 75 процентов крупного рогатого скота находятся в Баварии, Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне.

Первый случай этого варианта был зафиксирован в Нидерландах в сентябре 2023 года и быстро распространился. Первый случай в Германии был выявлен в октябре 2023 года на овцеводческой ферме в Северном Рейне-Вестфалии.

Пострадавшие животные могут проявлять симптомы, такие как лихорадка, вялость, потеря аппетита, отек головы, языка и губ, а также покраснение и отек слизистых оболочек. В тяжелых случаях возможен летальный исход.

Для предотвращения дальнейшего распространения болезни в пострадавших регионах принимаются строгие ветеринарные меры, в основном в сельскохозяйственном секторе. Правительство Германии тесно сотрудничает с фермерами, чтобы внедрить программы вакцинации для скота, в частности, крупного рогатого скота и овец, которые являются типичными жертвами вируса синего языка в сельском хозяйстве.

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