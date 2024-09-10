- Многочисленные случаи банкротства предприятий в Баден-Вюртемберге и Баварии.

В Баден-Вюртемберге, Баварии и Саксонии наблюдается значительный рост банкротств предприятий, как сообщает Институт экономических исследований Лейбница (IWH) в Галле. "В этих трех федеральных землях мы видим самые высокие показатели с января 2016 года, когда IWH начал отслеживать банкротства, все они были зарегистрированы в августе".

В Баварии было зарегистрировано 203 банкротства как физических, так и юридических лиц, что на 84% выше среднего показателя с 2016 по 2019 год. В Баден-Вюртемберге было зарегистрировано 163 банкротства предприятий, что на 94% больше, и в Саксонии 52 предприятия обанкротились, что на 54% больше. Два из крупнейших банкротств в августе были связаны с брендом одежды Esprit и литейными заводами Franken Guss и Sachsen Guss.

По данным IWH о тренде банкротств по стране, в августе было затронуто около 14 800 рабочих мест в крупнейших обанкротившихся компаниях. Это более чем в два раза меньше, чем в предыдущем месяце, и на 84% выше среднего показателя августа с 2016 по 2019 год до пандемии коронавируса. IWH использует ключевые индикаторы, которые предсказывают тренд банкротств за два-три месяца вперед. "На основе наших ключевых индикаторов мы ожидаем дальнейшего роста банкротств в сентябре и октябре", - заявил Стефан Мюллер, руководитель исследований банкротств IWH.

В отличие от своих немецких коллег, Нидерланды в прошлом месяце наблюдали снижение числа банкротств предприятий, согласно отчету IWH о тренде банкротств. Это контрастирует с резким ростом банкротств в Баден-Вюртемберге, Баварии и Саксонии, которые являются одними из самых высоких показателей, зарегистрированных с января 2016 года, когда IWH начал отслеживать банкротства.

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