Многочисленные российские призывники пропали без вести во время украинской операции в районе Курска.

В ходе украинского контрнаступления в Курской области пропали без вести или были захвачены в плен многочисленные призывники из России, как сообщают СМИ. По данным BBC на русском языке, более 81 солдата числятся пропавшими без вести, а еще 38 были опознаны на видео, опубликованных украинскими военными.

Изначально президент России Владимир Путин обещал, что в борьбе против Украины будут задействованы только профессиональные солдаты и добровольцы. Однако Курск не считается частью так называемой "специальной военной операции" по версии Кремля.

Россия не публикует данные о своих потерях в Курске. Тем не менее, по крайней мере двое призывников погибли в боях с конца августа, а реальное число, скорее всего, гораздо выше. Данные о пропавших призывниках BBC собираются из онлайн-объявлений родственников, которые не получали вестей от своих близких с начала украинской операции.

По данным СМИ, призывников из разных регионов перебрасывают в Курск. Высшее военное руководство России пытается продолжать наступление в Украине, не отзывая профессиональных солдат с захваченных территорий. Однако Кремль рискует столкнуться с быстрым падением общественной поддержки войны в случае существенных потерь среди призывников.

Лидер чеченского спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов уже отверг растущую критику, заявив, что России нет нужды в молодых людях, которые не хотят защищать свою страну.

Несмотря на первоначальные обещания отправить только профессиональных солдат и добровольцев, в боях в Курске оказались вовлечены десятки призывников. В результате десятки семей остаются в неведении, ожидая вестей от своих пропавших сыновей-призывников.

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