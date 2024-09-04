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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы

Многочисленные незаконные действия, зарегистрированные в местных и международных процессах голосования

Во время июньских выборов было много незаконных или украденных плакатов. Представителей различных партий подвергали нападениям. Один из партий столкнулся с повторяющимися инцидентами.

 and  Max Becker
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Во время выборов в Европарламент и региональных выборах в Бранденбурге пострадали различные...
Во время выборов в Европарламент и региональных выборах в Бранденбурге пострадали различные избирательные плакаты.

- Многочисленные незаконные действия, зарегистрированные в местных и международных процессах голосования

В ходе муниципальных и европейских выборов 9 июня полиция в Бранденбурге зарегистрировала 1099 происшествий. В 83 случаях были установлены потенциальные виновники, как сообщили в Министерстве внутренних дел в Потсдаме в ответ на запросы фракции AfD в ландтаге. Число происшествий может возрасти из-за поздней отчетности. Происшествия, связанные с выборами в сентябре, учитываются отдельно.

В основном, были повреждены и украдены выборные плакаты, в частности, партии "Зеленых". Многие волонтеры, как сообщает AfD, столкнулись с инцидентами, начиная от оскорблений и заканчивая физическим насилием. Однако в данных полиции нет информации о случаях причинения телесных повреждений.

Полиция классифицировала происшествия, произошедшие с 1 января по 5 августа, как политически мотивированные преступления. Нет данных об статусе расследований, так как прокуратуры не ведут учет этих дел отдельно, согласно источникам. Детали 83 случаев с информацией о подозреваемых получены из полицейских расследований.

На конец августа расследования продолжаются в 70 случаях, восемь дел были закрыты предварительно или окончательно. В двух случаях еще не принято решение по обвинениям в юношеском суде, и в одном случае вынесено письменное предупреждение юношеским прокурором.

AfD критикует низкую отчетность о выборах, в частности, инциденты, с которыми столкнулись их волонтеры. Из-за предстоящих выборов в сентябре общее число зарегистрированных инцидентов может превзойти текущие 1099 во время муниципальных и европейских выборов.

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