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Многочисленные люди получили травмы в результате аварии после матча Кубка DFB в Галле.

После футбольного матча против ФК Святого Павла болельщики начали поездку на микроавтобусе, намереваясь вернуться домой. К сожалению, их путешествие закончилось в больнице после столкновения с трамваем.

 and  Mark Rodriguez
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- Многочисленные люди получили травмы в результате аварии после матча Кубка DFB в Галле.

После футбольного матча между «Халешер ФК» и «FC St. Pauli» произошла стычка между автобусом с фанатами и трамваем в Хале, в результате которой восемь болельщиков «Халешера», в возрасте от 15 до 57 лет, получили ранения. 40-летний мужчина был госпитализирован в критическом состоянии, сообщает полиция.

Четверо дополнительных пассажиров из Грайфенхайничена (часть района Веттинберг) получили серьезные травмы, трое других - легкие. Водитель трамвая был шокирован. Все пострадавшие были доставлены в больницу для медицинской помощи.

Предварительные заявления указывают на то, что автобус пытался повернуть налево на перекрестке в пятницу вечером, что привело к столкновению с последующим трамваем. Примерный ущерб оценивается в 60 000 евро. Дорога оставалась закрытой до полуночи, пока продолжалось расследование причин аварии.

Ранее «Халешер ФК» выбыл из первого раунда Кубка Германии, уступив 2-3 новичкам из Бундеслиги из Гамбурга после дополнительного времени.

Болельщики «Халешера» были разочарованы, когда их команда выбыла из первого раунда Кубка Германии, проиграв 2-3 новичкам из Бундеслиги из Гамбурга после дополнительного времени. Несмотря на футбольное поражение, инцидент с автобусом болельщиков Кубка Германии и трамваем в Хале привел к нескольким травмам и значительному ущербу.

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