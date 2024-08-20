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ПолитикаНовостиНациональный парк

Многочисленные лесные пожары охватывают леса по всей Канаде.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

Многочисленные лесные пожары охватывают леса по всей Канаде.

В Канаде в настоящее время бушуют многочисленные лесные пожары, как сообщает ответственная организация CIFFC (Канадский межведомственный центр лесных пожаров). Эта организация сообщает о более чем 800 активных пожарах, из которых 223 находятся вне контроля. Даже знаменитый Национальный парк Джаспер на западе страны затронут этими огнями, которые бушуют уже несколько недель.

В результате этих лесных пожаров парк в Канадских горах закрыт для туристов, как указано на онлайн-платформе парка. Все бронирования кемпингов до 3 сентября отменены из-за пожаров. Пострадавшая территория охватывает более 33 000 гектаров.

После эвакуации жители города Джаспер смогли вернуться домой в прошлую пятницу, как сообщает канадское информационное агентство Canadian Press. Почти треть инфраструктуры города повреждена пожарами.

Фотографии показали целые районы, превращенные в пепел. Среди руин домов и сожженных машин и деревьев виднелись. "Кажется, что живешь в середине апокалипсиса или зоны военных действий", - сказал один местный житель.

Канада пострадала от сильных лесных пожаров беспрецедентного масштаба в прошлом году. Эксперты предупреждают, что из-за изменения климата пожары становятся все более частыми и разрушительными.

Национальный парк Джаспер, известный своей дикой красотой, в настоящее время борется с лесными пожарами, которые бушуют уже несколько недель. Несмотря на ущерб, власти парка еще не открыли эту область, учитывая большие размеры пострадавшей территории, охватывающей более 33 000 гектаров.

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