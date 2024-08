Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев.

Вслед за введением декрета в Венгрии, который лишает украинских беженцев основной защиты, множество украинцев рискуют лишиться жилья. Частные центры размещения беженцев начали выселять украинцев, как сообщает Помощь по миграции. В Коксе, к северу от Будапешта, под надзором полиции примерно 120 беженцев были вынуждены покинуть гостевой дом, сообщает фотограф AFP. Большинство из них были румынские женщины и дети из западноукраинского региона Закарпатья, где есть значительное венгерское меньшинство.

20:14 Шольц обещает оказать широкую поддержку Moldova, несмотря на беспорядки в своей коалиции. Шольц совершил свою первую зарубежную поездку после отпуска в Молдову, небольшую страну, граничащую с Украиной, которая находится в центре значительных попыток России дестабилизировать ситуацию. Шольц подтвердил солидарность Германии и пообещал дальнейшую поддержку кандидату на вступление в ЕС, а также продолжение поддержки Украины. Однако соглашение о сокращении нелегальной иммиграции не было подписано во время визита. "Мы окажем Республике Молдова вся возможную поддержку", - заявил Шольц после встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе. Он отметил, что Россия и прорусские силы пытаются дестабилизировать бывшую советскую республику.

19:36 Боррель выступает за возможность Украины использовать западное оружие на территории России. В ответ на украинское наступление в российском пограничном регионе Курск высокий представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Josep Borrell поддержал право Киева использовать западное оружие на территории России. Такое решение укрепит возможности Украины по самообороне и, таким образом, снизит число жертв и ущерб в Украине, написал Боррель в X.

19:10 Украинская военная авиация наносит удары по целям в Курске. Командующий Воздушными силами Украины Микола Олещук объявил о успешных миссиях своих летчиков во время наступления в западном российском регионе Курск. В основном использовались управляемые боеприпасы против российских позиций и скоплений войск. Несмотря на то, что российские солдаты начали использовать заброшенные дома для обороны, они остаются уязвимыми для атак. "Мы видим всё, мы знаем всё", - написал Олещук в Telegram. "Наши управляемые боеприпасы найдут вас где угодно". Управляемые боеприпасы - это Precision-guided bombs, которые могут управляться пилотами на расстоянии. Во время наступления в Курской области два стратегически важных моста через реку Сейм были разрушены боевой авиацией. Олещук не уточнил, какие типы самолетов использовала Украина в своих ударах. По словам военных экспертов Украины, западные F-16 истребители еще не были задействованы.

18:44 Российские атаки в восточной Украине: жители покидают свои дома из-за увеличения атак. В результате продвижения России на востоке Украины многие жители покидают свои дома вблизи линии фронта. Жители села Мирноград, расположенного в десяти километрах от зон боевых действий, сообщили агентству AFP, что увеличение атак со стороны России убедило некоторых людей покинуть свои дома. Репортеры AFP на месте наблюдали, как несколько домов в Мирнограде загорелись из-за российских атак.

18:04 Россия и Китай обсуждают сотрудничество в энергетике. Во время визита китайского премьера Ли Цзяна в Москву обе страны обсуждают более тесное сотрудничество в энергетическом секторе. Премьер-министр России Михаил Мишустин сказал Ли Цзяну, что Россия уже является крупнейшим поставщиком нефти в Китай. "В ближайшее время мы также возглавим поставки природного газа", - сказал Мишустин, как сообщает государственное новостное агентство ТАСС. Ли Цзян подчеркнул растущий масштаб и качество сотрудничества в энергетической сфере. Несмотря на то, что Пекин считает конфликт России с Украиной нарушением международного порядка, он продолжает поддерживать Россию в этом вопросе.

17:33 Украина присоединяется к Международному уголовному суду с оговоркой. Украина присоединилась к Международному уголовному суду, но запросила временное освобождение от его юрисдикции для своей армии. Парламент Украины проголосовал 281 против 1 с 22 воздержавшимися за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда, сообщает депутат Ярослав Шелысный на Telegram. Украина подписала Римский статут в январе 2000 года, но до сих пор не ратифицировала его. Римский статут является основой для Международного уголовного суда в Гааге, который занимается преступлениями, такими как геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Однако соглашение, принятое сейчас, гласит, что Украина не будет признавать юрисдикцию МУС в отношении военных преступлений, совершенных против украинских граждан в течение семи лет из-за опасений, что действия армии против российских сил могут быть классифицированы как военные преступления.

17:15 Только Россия отказалась от приглашения Швейцарии в Совет Безопасности ООН. Россия стала единственной страной, отказавшейся от приглашения Швейцарии для членов Совета Безопасности ООН посетить Швейцарию 25 и 26 августа. Дипломаты из других 13 стран отправятся в Женеву, заявил представитель швейцарского Министерства иностранных дел. Российская делегация в Нью-Йорке сообщила, что они не будут участвовать, не объяснив причин. Москва назвала Швейцарию "недружественным государством" после того, как она приняла санкции ЕС против России из-за нападения на Украину. Швейцария впервые является непостоянным членом Совета Безопасности наряду с пятью постоянными членами - Россией, Китаем, США, Великобританией и Францией - и нынешними непостоянными членами Алжиром, Эквадором, Гайаной, Японией, Мальтой, Мозамбиком, Южной Кореей, Сьерра-Леоне и Словенией. Срок полномочий непостоянных членов составляет два года. Посещение направлено на празднование 75-й годовщины Женевских конвенций.

16:49 Заявление мэра Москвы: масштабная атака дронов на столицуМэр Москвы Сергей Собянин заявил, что недавняя атака дронов, организованная Украиной, является одной из крупнейших со времени начала войны почти три года назад. Некоторые дроны были сбиты в районе города Подольск, примерно в 38 километрах к югу от Кремля. Собянин сообщил об этом в посте в Telegram. По данным Минобороны России, 11 объектов, целями которых были регионы столицы, были успешно нейтрализованы. Всего в России было сбито более 45 дронов. В ответ Россия ночью направила около 70 дронов в сторону Украины, большинство из которых, как сообщается, были перехвачены украинскими силами ПВО. Бойцы продолжают сражаться на востоке Украины и на границе России в Курской области. "Это пока крупнейшая попытка атаковать Москву дронами", - уточнил мэр Собянин. К счастью, попытка была сорвана, и не было сообщено ни о каких повреждениях или жертвах.

16:20 Призыв главы Украинской православной церкви к православным христианамМитрополит Епифаний, глава автономной Православной церкви Украины, призвал последователей московского православия порвать связи. Это заявление последовало после того, как украинский парламент во вторник запретил все религиозные организации, связанные с Россией. Епифаний объяснил на украинском телевидении: "Закон позволяет религиозным структурам, которые еще не сделали этого, полностью порвать связи с Москвой". Он также призвал всех православных христиан в Украине, которые еще не порвали связи с Россией, finally сделать это.

15:54 Призыв премьер-министра Индии к миру перед визитом в УкраинуПремьер-министр Индии Нарендра Моди, впервые посещающий Польшу за 45 лет, призвал к миру в Украине перед своим визитом. Моди станет первым индийским премьер-министром, посетившим Украину 6 августа. Перед отъездом Моди выразил надежду на "скорый возврат мира и стабильности в регионе" как "друг и партнер" Киева.

15:28 Отсрочка выборов в приграничном районе РоссииИз-за украинской наступательной операции в приграничном районе Курской области выборы в семи муниципалитетах были отложены. Центральная избирательная комиссия согласилась с предложением Курской областной избирательной комиссии отложить выборы в семи населенных пунктах до тех пор, пока безопасность избирателей не будет гарантирована. Выборы все еще запланированы на остальной территории Курска, в том числе выборы губернатора, с 28 августа по 8 сентября, как и планировалось.

15:07 Украинские войска подтверждают использование западного оружия на территории РоссииУкраина заявила, что использовала ракеты HIMARS, поставленные США, для уничтожения мостов через реку Сейм в России. "Где пропали мосты через реку Сейм? Наши войска... точно их уничтожили", - объявили украинские специальные войска через сервис Telegram. Это первое признание использования западного оружия в агрессивной кампании Украины на территории России. Страны, такие как США и Германия, не возражают против этого, но Россия осудила это как эскалацию конфликта. Военные стратеги России предполагали, что ракеты HIMARS сыграли роль в разрушении как минимум трех мостов через реку Сейм. Разрушение осложнило снабжение российской армии и контрнаступление.

14:52 Украинские дроны приближаются к Москве: сообщения о множестве сбитыхУкраинские дроны, целенаправленно атакующие российскую столицу, были вновь обнаружены. Различные видеоролики показывают сбитые дроны и большие взрывы в небе, а российская армия заявляет о своей ответственности за уничтожение как минимум десяти воздушных судов. Пока неизвестно, есть ли какие-либо повреждения или жертвы.

14:25 Министерство иностранных дел Германии: Россия не хочет вести переговоры о миреОфис министра иностранных дел Германии заявил, что Россия не проявляет желания вести переговоры о прекращении огня. "Россия не проявляет желания вести переговоры о справедливом мире", - заявил представитель. Вместо этого российское правительство продолжает требовать аннексии территорий, которые они даже не контролируют, и война могла бы закончиться мгновенно. Министр подчеркнул, что Украине следует предоставить подходящее оружие для защиты от незаконного вторжения. Это утверждение отражается в продолжающихся дебатах о выборах в Тюрингии и Саксонии, призывающих усилить акцент на дипломатии вместо прекращения поставок оружия.

13:53 Лидер Чечни Кадыров гарантирует поддержку ПутинуПрезидент Путин посетил Чечню после 13-летнего отсутствия, чтобы получить поддержку лидера Рамзана Кадырова. Два автократа заверили друг друга в поддержке, а Кадыров подарил Путину сувенир. Однако их отношения не безусловны, как сообщает корреспондент ntv Рейнер Мунц.

13:30 Москва заявляет о захвате еще одной деревни на востоке УкраиныРоссийская армия заявила, что захватила еще одну деревню в восточной украинской области Донецк. Российские силы заявили, что "освободили" деревню Шеланне, как сообщается в ежедневном бюллетене Минобороны Москвы. Деревня находится к северо-востоку от города Донецк, который находится под контролем России. Примерно в 20 километрах от Шеланне находится Прокхоровка, важный логистический центр. Однако источники Института изучения войны сообщают, что местность была захвачена 18 августа.

12:57 Парламент Украины планирует присоединиться к Международному уголовному судуУкраинские парламентарии проголосовали за ратификацию Римского статута, что открывает путь для присоединения Украины к Международному уголовному суду. Это значительный шаг в интеграции Украины в ЕС. Суд выдал международные ордера на арест, в том числе на российского президента Владимира Путина.

08:30 ВВС Украины сообщают о сбитии 50 российских ударных дронов за ночь. Еще 16 дронов, предположительно, были сбиты электронными помехами, сообщает военное командование. Один дрон смог вернуться в Россию. В целом, Украину атаковали 69 дронов, один из которых прилетел из Белоруссии. Россия также использовала две баллистические ракеты и одну крылатую ракету, но только крылатая ракета была перехвачена. Информация о повреждениях или жертвах отсутствует. Пока никакого заявления из Москвы не поступало.

12:22 Давление России на украинские войска в ПокровскеВоенные сообщения свидетельствуют о сильном давлении российских атак на украинские силы в восточной части страны. Генеральный штаб Украины в Киеве сообщает о 66 атаках российских войск на фронте Покровска в течение вторника, все они были отбиты. Боестолкновения продолжаются во многих деревнях вблизи Покровска, примерно в 10 километрах от него. Командующий Олекса́ндр Сирский признает сложную ситуацию. Российские военные блогеры считают, что украинская оборона в Покровске ослабевает, так как их войска якобы продвинулись вперед.

11:50 Медведев: "Переговоры невозможны, пока враг не будет полностью разбит"По словам бывшего президента России Дмитрия Медведева, переговоры между Украиной и Россией могут быть невозможны. Медведев, ныне вице-председатель Совета безопасности России, выразил это мнение на своем канале в Telegram. Учитывая продвижение Украины в Курске, Медведев считает, что нет шансов на переговоры между двумя сторонами. Медведев заявляет, что не будет переговоров с Москвой и Киевом, пока Украина не будет полностью разгромлена на поле боя.

11:22 Насилие наемников Вагнера в Африке растетРоссийские наемники продолжают играть значительную роль в Африке, через год после смерти лидера группы Вагнер Евегния Пригожина. Аналитики Conflict Data Organization Acled считают, что смерть Пригожина и ребрендинг в Африканский корпус не уменьшат присутствие Вагнера на континенте. В первом полугодии 2024 года было больше инцидентов политического насилия, связанных с российскими наемниками в Африке, чем при жизни Пригожина. Бизнесмен создал частную армию в 2014 году, и наемники Вагнера сражались не только на Украине, но и в Сирии и главным образом на африканском континенте, чтобы служить российским интересам. В июне 2023 года Вагнер начал вооруженное восстание против Кремля. 23 августа 2023 года самолет Пригожина потерпел крушение, все на борту погибли.

10:50 Погребальный директор Курска призывает мужчин воеватьЭто патриотизм или личная заинтересованность? В опубликованном на Telegram видео мужчина в военной форме из Курска критикует мужчин за бегство. Однако этот человек не военный офицер, а 39-летний похоронный директор Кирилл Суворов из Санкт-Петербурга, как сообщает российское оппозиционное новостное агентство Агентство. В своем видео Суворов осуждает местных мужчин за оставление региона: "В чем дело, ребята? Куда вы идете, мои дорогие мужчины?" Он также призывает их взять в руки оружие и "копать траншеи для парней". Суворов также призывает местных жителей сдавать свои машины военным вместо бегства. Когда агентство расспрашивало Суворова, он повторил свою критику в адрес мужчин Курска. Когда его спросили, будет ли он лично участвовать в войне, он промолчал.

10:26 Пентагон: Украина "создает проблемы для России"По оценке Министерства обороны США, России сложно реагировать на контрнаступление Украины в западной части российской области Курск. Спикер Пентагона Пат Райдер заявляет, что есть признаки переброски небольшого числа подразделений в регион. "Но в целом, я бы сказал, что России действительно трудно реагировать", - подчеркивает Райдер. Украина, как сообщается, продвигается дальше в регион. С запуском контрнаступления примерно две недели назад Украина впервые переместила войну на территорию России. Райдер подчеркивает, что контрнаступление Украины в Курске не меняет поддержку США для Киева.

10:03 В три раза больше Russians на Восточном фронте, чем украинцев

Президент Украины Зеленский признает сложную ситуацию на Восточном фронте. Сообщается, что ситуация "серьезная", с российскими солдатами, значительно превосходящими украинцев. Кроме того, Кремль, кажется, игнорирует свои потери.

09:37 Киев: украинская армия атакует российскую систему ПВО в Ростовской областиУкраинская армия заявляет, что атаковала систему ПВО в южной российской области Ростов. Как сообщает Генеральный штаб, это система зенитных ракет С-300. Россия использовала этот тип ракеты в нападениях на гражданскую инфраструктуру Украины. Украинская атака была направлена на систему ракет в районе поселка Новoshakhtinsk. Взрывы были зафиксированы в определенных целевых точках, и точность попадания находится под расследованием. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщает, что российские ВВС уничтожили ракету, выпущенную из Украины над регионом. Однако Министерство обороны России не упоминает об этом в своем ежедневном отчете о ситуации.

09:09 Атака дронов вызывает временные ограничения в московских аэропортахИз-за атаки дронов на Москву введены временные ограничения в трех аэропортах города на четыре часа до 6:30 утра по местному времени. Пострадали аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево, последний остался нетронутым. Российские военные уничтожили одиннадцать дронов, направлявшихся в сторону Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин описал это как одну из крупнейших атак дронов на город.

08:41 Рот: Путина, империалистического гиганта, можно победитьПредставитель внешней политики СДП Германии Михаэль Рот призывает к сильной поддержке Украины, особенно в это "трудное время". "Единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров - это показать ему, что он не может захватить Украину. А это возможно, только если мы, Германия, Европа, США и другие союзники будем продолжать эффективно вооружать Украину", - заявил политик СДП на утреннем шоу ntv. Рот также доволен успехами на российской территории, заявляя, что "империалистического гиганта" Путина можно победить.

08:12 Вайдке выражает озабоченность по поводу пособия для украинских беженцевМинистр-президент Бранденбурга Диетмар Вайдке ставит под сомнение пособие для украинских беженцев. "Решение было оправданным в то время, так как мы должны были помочь быстро. Однако теперь мы должны задаться вопросом, актуальна ли эта форма помощи", - сказал он журналу "Штерн". В других странах ЕС больше украинцев работают, чем в Германии. "Мы должны это решать. Это было бы полезно для нашей экономики - нам нужны рабочие - и способствовало бы интеграции", - сказал Бранденбург. Бранденбург готовится к новым сентябрьским выборам в ландтаг.

07:40 Украина оценивает количество ракет и дронов, выпущенных РоссиейС начала войны Россия якобы выпустила более 9600 ракет и почти 14000 ударных дронов против Украины, согласно данным, приведенным в "Киевском независимом". Большинство ракет, 5197, были направлены на гражданские районы, при этом ракеты С-300/S-400 были использованы чаще всего, всего 3008 раз. Вторыми по частоте использованными оружиями были крылатые ракеты Kh-555/Kh-101, с зарегистрированными 1846 атаками.

07:08 Германские вооруженные силы усиливают меры безопасности в казармахГерманские вооруженные силы усиливают меры безопасности во всех казармах. Согласно "Шпигелю", казармы получили указание тщательно проверять внешние ограждения всех объектов на наличие пробелов и более внимательно следить за ними, особенно ночью. Солдат также призывают обращать внимание на неавторизованных лиц в зонах безопасности и сообщать о любых подозрениях немедленно. Это реакция на сообщения о проникновении в чувствительные зоны безопасности. Высокопоставленный генерал признался "Шпигелю", что защита немецких казарм все еще работает в "мирном режиме", с контролем въезда и выезда часто выполняемым частными поставщиками услуг, а также патрулированием вдоль ограждений казарм.

06:40 Габек: если помощь G7 не придет, Украину нужно поддерживать иначеМинистр экономики Германии Роберт Габек гарантирует продолжение поддержки Украины, независимо от того, материализуется ли планируемая многомиллиардная помощь от стран G7. "G7 все запустили: Украина в будущем получит деньги для покупки срочно необходимых систем вооружения", - сказал политик "Зеленых" группе Funke Media. "Это правильно и произойдет к концу года - насколько я знаю", - сказал Габек. Украина получит 50 миллиардов, плюс дополнительные 4 миллиарда из федерального бюджета в 2025 году. Если это не произойдет, "мы должны пересмотреть", требует Габек. Приверженность Украине "остается неизменной", подчеркивает Габек. Тогда поддержку "нужно предоставлять иначе". Габек признает, что переход к planned G7 model could be challenging "if new orders can no longer be placed because the existing budget allocations have been exhausted". Он предлагает практичное решение. "Было бы важно обеспечить, чтобы системы вооружения были заказаны сейчас и оплачены позже из фондов G7". Было бы крайне опасно, если бы Украина проиграла эту войну, так как это угрожало бы свободе Европы.

06:08 Российские обвинения: Запад обвиняется в организации инцидента в КурскеСогласно сообщению в газете, Россия обвиняет западные спецслужбы в организации последней украинской инфильтрации в российский регион Курск. Согласно данным российской службы внешней разведки СВР, приведенным в газете "Известия", военная операция Украины в Курске якобы была поддержана США, Великобританией и Польшей. Боевые операции якобы отрабатывались в тренировочных центрах в Великобритании и Германии. Военные советники из стран НАТО также подозреваются в руководстве украинскими войсками, пересекшими российскую границу, а также в помощи в использовании и управлении западным оружием и военной техникой украинцами. Кроме того, утверждается, что страны альянса предоставили украинской армии спутниковую разведывательную информацию о передвижениях российских войск в зоне операций.

05:39 Российские источники: все три моста через реку Сейм либо повреждены, либо разрушеныСогласно российским источникам, украинские силы либо повредили, либо разрушили все три моста через реку Сейм на западе России. Разрушение мостов через Сейм в Курске потенциально может окружить российские войска между рекой, украинским наступлением и границей обеих стран. Preliminary reports suggest that this has slowed down Russia's response to the Kursk offensive, which began on August 6.

04:30 Российские новости: масштабная атака беспилотников УкраиныРоссия сообщает о значительной атаке беспилотников Украины на различные регионы. Власти заявляют, что сбили три беспилотника примерно в 38 километрах к югу от Кремля и еще 15 в пограничном регионе Брянск. Ранее сообщалось, что три беспилотника были перехвачены над Подольском, расположенным недалеко от Москвы. На данный момент нет сообщений о повреждениях или жертвах в Брянске и Подольске. Аналогичные инциденты сообщаются из регионов Тула и Ростов, но на данный момент нет сообщений о повреждениях или травмах. Точное количество запущенных беспилотников и ракет остается неясным.

03:50 Путин и Кадыров проверяют войска в ЧечнеПрезидент России Владимир Путин впервые за 13 лет посещает регион Чечня. Вместе с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым Путин проверяет войска и волонтеров, готовящихся к отправке в Украину. Путин подбадривает войска, сказав: "Пока у нас есть мужчины, подобные вам, мы абсолютно непобедимы". Посещение происходит на фоне недавних украинских продвижений в российский регион Курск. Кадыров сообщает, что Чечня отправила более 47 000 бойцов в Украину с начала войны, в том числе около 19 000 волонтеров.

02:44 Российская ПВО перехватывает атаку беспилотников над МосквойРоссия сообщает о перехвате атаки беспилотников на свою столицу, Москву. Сообщение от мэра Москвы Сергея Собянина гласит, что три беспилотника, запущенные с Украины, были сбиты средствами ПВО. Первоначальные сообщения не зафиксировали никаких повреждений или жертв из-за обломков.

01:50 Подтверждение обвинений в измене: ФСБ подтверждает арест ученогоРоссийская служба безопасности ФСБ подтверждает арест ученого по подозрению в измене. Сообщается, что подозреваемый признался в проведении хакерских атак на критически важную инфраструктуру Украины, финансировании украинской армии и сборке информации о российской армии. ФСБ не сообщает, когда был задержан мужчина. Российские СМИ распространяют видео, якобы показывающее арест ученого, с снегом на заднем плане. Согласно каналу Telegram Ostoroschno Nowosti, мужчина является физиком, якобы арестованным в декабре 2023 года, на основе предыдущих сообщений государственных СМИ.

00:59 Зеленский приветствует запрет пророссийской православной церкви в УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский приветствует запрет украинского парламента на пророссийскую фракцию православной церкви. Зеленский заявляет: "Я хочу подчеркнуть работу Верховной Рады, которая приняла закон о нашей духовной независимости". Парламент проголосовал за запрет Украинской православной церкви, которая была связана с Московским патриархатом десятилетиями. Запрещенная церковь обвиняется в оправдании или даже сотрудничестве с врагом и жестоких действиях, совершенных Россией против своего собственного народа. Церковь отделилась от Москвы, но все еще признает Московский патриархат, который поддерживает войну России в Украине и поддерживает тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

23:07 Пентагон: Россия испытывает трудности в борьбе с украинским контрнаступлением в КурскеПо данным Пентагона, Россия, по-видимому, испытывает трудности в борьбе с украинским контрнаступлением в регионе Курск. Спикер Пентагона в Вашингтоне Пат Райдер заявляет, что есть признаки того, что Москва перемещает несколько подразделений в этот район, но Райдер подчеркивает: "В целом, я бы сказал, что Россия действительно испытывает трудности в реакции". Райдер подчеркивает, что Украина успешно поставила своего противника в оборону и подчеркивает: "Мы находимся в контакте с Киевом, чтобы узнать больше о их конкретных целях". Райдер избегает прямого ответа на вопрос, публично ли США поддерживают украинское продвижение, но вместо этого ссылается на комментарии Зеленского о создании буферной зоны.

22:10 Зеленский об армии и экономике: Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает важность баланса между мобилизацией солдат и охраной экономики, пострадавшей от войны. Во время визита на промышленное предприятие в Кропивницком, центральная Украина, Зеленский отвечает на вопрос рабочего, указывая на важность вакансий для доходов солдат и стратегии обороны Украины.

21:44 Украинские успехи в Курске: Украина, по сообщениям, продвигается на 28-35 километров глубже в российский регион Курск, согласно собственным сообщениям. Главнокомандующий армии Алексей Сырский сообщает во время телеbriefing, что российская армия усиливает свои позиции там с помощью подразделений из разных районов. Кроме того, Россия направляет подразделения в Покровск на востоке Украины, где недавно происходили интенсивные бои. Россия пока не комментировала.

21:25 Путин в Чечне: Президент России Владимир Путин посещает российский республику Чечня после 13-летнего перерыва, встречаясь с сильным человеком Рамзаном Кадыровым. Фотографии, выпущенные новостным агентством РИА Новости, показывают, как Путин пожимает руку Кадырову в Грозном. Позже Путин обнимает Кадырова за плечо и обнимает, прежде чем они уезжают на лимузине. Кадыров сообщает в Telegram о плотном графике мероприятий, заявляя, что Путин полон энергии несмотря на напряженный рабочий день и готов посетить несколько мест в Чечне.

21:02 Шольц о финансировании Украины: Канцлер Олаф Шольц опровергает утверждения о том, что Германия не в полной мере поддерживает Украину. В этом году Украина получит более семи миллиардов евро, что делает ее главным получателем среди европейских стран, заявляет Шольц в интервью Sat1 TV. В следующем году она получит четыре миллиарда евро из федерального бюджета - вновь возглавив список среди европейских государств. Кроме того, есть 50 миллиардов долларов, которые западные страны G7 направляют с помощью замороженных российских активов. "Это значительная сумма денег, это значительная сумма денег", - подчеркивает Шольц, хотя точные сроки выделения 50 миллиардов остаются неясными.

20:14 Путин и сравнение с Бесланом: Президент России Владимир Путин проводит параллели между трагическими событиями 2004 года в Беслане и нынешними военными операциями украинской армии в приграничном регионе Курска. Во время своего визита в Беслан Путин подчеркнул, что Россия в прошлом противостояла "террористам" в Беслане, и теперь им приходится сталкиваться с "теми, кто совершает преступления в Курской области".

19:43 Московский патриархат о запрете церкви: Русская православная церковь осуждает решение украинского парламента запретить пророссийскую Украинскую православную церковь, называя его "незаконным актом" и "серьезным нарушением религиозной свободы и прав человека". Представитель Владимир Легойда выразил обеспокоенность тем, что реализация этого закона может спровоцировать "массовые насилие против миллионов верующих", в то время как глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл выразил тревогу по поводу того, что живут во времена, когда многих противоположны не потому, что они неправы, а просто из-за разногласий. Кирилл является открытым сторонником конфликта против Украины, а ранее депутаты парламента в Киеве приняли закон, вводящий запрет на церкви с связями с Москвой.

