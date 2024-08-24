- Многие тысячи людей ожидали Фестиваля улицы Кристофера в Бремене

Примерно 18 000 человек ожидается на Christopher Street Day (CSD) в Бремене сегодня, согласно заявлению организаторов. В этом году evento, призывающее к правам лесбиянок, геев и других людей, не соответствующих гендерным нормам, проходит под девизом "Что нам нужно сейчас? Быть очевидными, жить открыто!"

Различные политики Бремена подтвердили участие в параде по центру города. Процессия начнется в 12:00 от Altenwall, пройдет через район, дойдет до главного вокзала и вернется к Altenwall по главной торговой улице на собрание. Автобус с низким полом будет сопровождать демонстрацию, обеспечивая доступность для людей с ограниченными возможностями.

CSD чтит восстания квир-сообщества на Christopher Street в Нью-Йорке (США) в 1969 году, символизируя видимость и равенство квир-людей. Альтернативные названия для теперь уже ежегодных CSD-мероприятий в различных местах - "Прайд-парад" или "Гей-прайд". Первая CSD в Германии состоялась 45 лет назад в Бремене.

Ожидается, что демонстрация в этом году соберет большую толпу, с участием около 18 000 человек. Участники могут присоединиться к автобусу с низким полом, который будет сопровождать демонстрацию, обеспечивая доступность для людей с ограниченными возможностями.

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