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Многие штаты входят в рейтинг лоббистов по

 and  Wendy Allen
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Бывшие политики любят заниматься бизнесом - по крайней мере, «охлаждение» должно сделать хотя бы...
Бывшие политики любят заниматься бизнесом - по крайней мере, «охлаждение» должно сделать хотя бы небольшую отметку от политики.

Многие штаты входят в рейтинг лоббистов по

Больше прозрачности: насколько сильное влияние имеют группы и компании на политику? - таково требование антикоррупционной организации "Транспаренси Интернешнл". Хотя во многих федеральных землях были достигнуты улучшения, большинство из них по-прежнему не соответствуют многим критериям.

"Транспаренси Интернешнл" Германия, антикоррупционная организация, видит лишь ограниченный прогресс в правилах раскрытия влияния лоббистов в большинстве федеральных земель. В "Рейтинге лоббирования", 12 из 16 федеральных земель немного улучшили свои показатели по сравнению с предыдущей оценкой в 2022 году. Однако 13 земель не достигают даже половины возможных критериев. Правительство федерального уровня по-прежнему является лучшим исполнителем.

Организация создала первый Рейтинг лоббирования в 2021 году, с последующим обновлением через год. Сравниваются transparency и этические нормы правительства федерального уровня и федеральных земель по четырем критериям. Оценивается, существует ли реестр лоббистов, то есть раскрытие того, какие группы или компании влияют на политику.

Также учитываются обязательства по transparency и периоды охлаждения, после которых бывшие политики могут войти в экономику. В расчет берется так называемый "законодательный след", который включает все контакты лоббиста с членом парламента в ходе законодательного процесса.

В текущем рейтинге правительство федерального уровня по-прежнему находится на вершине и превосходит все федеральные земли: оно получает 71% благодаря теперь довольно хорошим правилам лоббирования и transparency. Лучшим исполнителем среди федеральных земель является Тюрингия с 69%. Бавария и Баден-Вюртемберг следуют с 54% и 53% соответственно. Эти земли могли бы увеличить расстояние от среднего поля благодаря новым правилам периода охлаждения, как было сказано.

Внизу находятся Рейнланд-Пфальц и Нижняя Саксония с 19% каждая, Саксония-Анхальт с 18% и Бремен с 9%. В штатах, находящихся в нижней части рейтинга, "наблюдается тревожный застой из-за отсутствия деятельности", сказал Норман Лёкель из "Транспаренси". Кажется, нет политической воли создавать современные правила для чистой политики. Это видно в том факте, что 13 из 16 федеральных земель не соответствуют даже половине критериев Рейтинга лоббирования.

Лёкель подчеркивает: "Большинство федеральных земель предлагают слишком мало прослеживаемости политических решений для граждан и слишком много возможностей для потенциального незаконного влияния лоббистов".

"Транспаренси Интернешнл" Германия подчеркивает необходимость улучшения правил раскрытия лоббирования в большинстве федеральных земель, так как только 13 из 16 штатов соответствуют половине необходимых критериев. В текущем "Рейтинге лоббирования" правительство федерального уровня продолжает лидировать с лучшими правилами лоббирования и transparency, набрав 71%, в то время как штаты, такие как Рейнланд-Пфальц и Нижняя Саксония, отстают с 19% каждая, предлагая ограниченную прослеживаемость и потенциал для незаконного влияния лоббистов.

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