- Многие школы сталкиваются с новыми угрозами взрывных устройств

Утром сегодняшнего дня в Тюрингии поступили сообщения о бомбах в нескольких школах. По данным представителя полицейского управления штата, по крайней мере два учреждения в Эрфурте, одно в Гера и одно в Йене были затронуты, а также одно в Графенроде (регион Ильм). Возможно, к списку будут добавлены дополнительные школы. Способ, которым были доставлены эти предупреждения, пока не раскрыт. Будет предоставлена дополнительная информация о принятых мерах в ближайшее время.

В последние недели в школах Тюрингии произошло множество подобных инцидентов. Примерно неделю назад 13 школ получили эти угрозы по электронной почте. После проверки полиции все пострадавшие школы были признаны безопасными.

Сообщения о бомбах вызвали неопределенность и беспокойство среди учащихся и сотрудников этих тюрингских школ. Несмотря на продолжающееся расследование, родителям рекомендуется забрать своих детей из школы досрочно в качестве меры предосторожности.

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