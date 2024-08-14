"Многие русские призывники мертвы"

Как отреагировали солдаты вашей бригады, когда узнали, что будут участвовать в наступлении на Курск?

С большим радостью! У нас есть ребята, которые отказываются от ротации. Они хотят идти вперед.

Можете ли вы сказать, насколько вы далеко от границы?

Далеко. Но не так далеко, как нам бы хотелось.

Насколько интенсивна ваша работа в настоящее время?

Было время, когда я не спал больше двух дней. Но после Авдеевки и Часив Яра, здесь чувствуется, как праздник. Мы как горячий нож по маслу режем. И пока нет сопротивления, мы не можем остановиться: Пока мы продвигаемся, мы не даем врагу шанс проснуться и построить оборону. Это наша цель - не дать русским шанса закрепиться.

Вы прошли через разные города. Там все еще есть гражданские?

Честно говоря, во всех местах, через которые мы прошли, я почти не видел местных. Может быть, они где-то, но мы движемся очень быстро вперед, мы не идем от двери к двери.

Но вы встречали кого-нибудь из местного населения? Как они реагируют на все это?

Мы очень беспокоились заранее, наша цель была избежать жертв среди гражданского населения и конфликтов. Но оказалось, что все идет очень хорошо. Почти не было конфликтов с местными, по крайней мере, в нашем подразделении.

Какие инструкции вы получили по обращению с гражданскими перед наступлением?

Нас строго запретили грабить - за это очень строгие наказания. Не должно быть других военных или гражданских преступлений. Нас инструктировали, как обращаться с местными: Не входить в дома без разрешения, проводить обыски аккуратно и без повреждения имущества, и как можно меньше беспокоить гражданское население.

Вы только что отвлеклись на пролетающую ракету. Это российская армия пытается вытеснить украинские силы из Курской области?

Ракету запустили в сторону Украины, я сейчас в укрытии. Они пытаются вытеснить нас, но у них плохо получается. Гвардейские бомбы, минометы, артиллерийские снаряды, и вчера они атаковали нас реактивной установкой.

Это оружие, которое может причинить значительный ущерб на больших территориях.

Да, и русские стреляют по своим городам и деревням. Мы не живем в русских деревнях - это не имеет смысла, ты становишься открытой мишенью. Вот почему у нас есть приказ не размещаться в домах на вражеской территории.

Некоторые жители Курской области утверждали, что украинские силы обстреливают дороги, по которым пытаются эвакуироваться гражданские.

Я не видел, чтобы кто-то стрелял по гражданским или по этим дорогам. Я не думаю, что украинская армия намеренно стреляет по гражданским.

И случайно?

Случайно, многое может произойти. Например, мы могли зафиксировать скопление сигналов мобильных телефонов и сделать вывод, что российские солдаты прячутся в лесу, и атаковать - но и грибник может пострадать. Это война, такие вещи случаются.

Каковы потери украинской армии?

Наши потери очень низкие. Есть раненые и убитые, но в целом потери почти нулевые. На поле боя мы не оставили ни одного погибшего или раненого солдата.

Кто такие российские солдаты, с которыми вам пришлось бороться?

Это пограничники, призывники в возрасте от 18 до 22 лет. В начале они были практически единственной обороной России. Было очень, очень много погибших призывников. Они даже вызывали у меня сочувствие. Они были плохо подготовлены, не обучены - они были фактически детьми. Непонятно, почему их командование бросило их.

Россия не ожидала наступления из Сумской области?

Из пленных мы узнали, что они были предупреждены за два дня до начала атаки и сказали, что Украина нападет. Им сказали, что мы слабы и убежим при первых выстрелах. Но когда наступление началось, их командование бросило их и убежало. Они оставили стратегические документы, в том числе карты с их артиллерийскими позициями, полевыми лагерями и складами боеприпасов. Благодаря этим документам мы смогли обнаружить и уничтожить всю их артиллерию вдоль нашего маршрута атаки в первый день.

Как обращаются с военнопленными?

Они вызывают жалость. К сожалению, этих молодых людей промывают мозги пропагандой, заставляя верить, что мы жестокие и будем убивать и пытать всех, что абсолютно не так. Мы оказываем им медицинскую помощь, кормим и передаем в места, где их later можно будет включить в списки обмена. Я думаю, мои украинские товарищи чувствуют то же самое - мы тоже сочувствуем этим молодым людям. Почему так много пленных? Потому что многие из них не сопротивлялись - они вышли с поднятыми руками, без оружия, без бронежилетов и шлемов. И их действительно много. Конечно, есть и те, кто сопротивляется. И если молодой человек стоит против тебя с пулеметом, у тебя нет другого выбора...

А как насчет укреплений на российской стороне?

Они существуют, и это очень серьезные оборонительные сооружения. Должен признать, что их инженерная подготовка находится на высоком уровне. Конечно, были и минные поля, но русские допустили ошибку, о которой я не буду говорить.

Видно, что русские направляют более опытных солдат в Курскую область, чтобы остановить наступление?

Я не на передовой, так что не могу судить об этом хорошо. Но могу сказать, что поскольку они используют только полевые телефоны на границе, их связь надежна и защищена от радиоэлектронной борьбы, но как только линия перерезается, связь теряется. В результате они не получают информации и совершают много ошибок. Например, они считают, что точка все еще под их контролем, отправляют туда подкрепления, и те приходят, считая, что все в порядке. Мы даем им приблизиться и занимаемся ими.

Также они сбивают свои собственные башни связи, чтобы перерезать нашу связь, но это также перерезает и их связь. В то время как у нас есть "Старлинк", радио устройства и все организовано. У них, однако, явно проблемы.

Можете ли вы сказать, планируют ли украинские силы остаться в регионе Курск?

Конечно, вот перевод:

"Ну, мой план - добраться до Москвы. Но Генеральный штаб Украины может не одобрить этого.

Вы думаете, что русские укрепят свои позиции возле ваших текущих местоположений и сконцентрируют более опытные подразделения, чтобы остановить продвижение?

Да, и они отступят с оккупированных территорий Украины, ослабят свои войска там, и наши продвинутся вперед. Мы перенесем войну на территорию России, и это будет победа. Мы достигнем нашей цели: украинские территории будут освобождены".

Несмотря на продолжающееся нападение на Украину, некоторые солдаты вашего бригады остаются заинтересованными в участии, рассматривая это как возможность продвинуться вперед, а не как ротационную службу.

К сожалению, нападение на Украину нарушило гражданскую жизнь в пострадавших районах, вынудив многих покинуть свои дома по мере эскалации конфликта.

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