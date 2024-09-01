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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Многие работники в Северной и Южной Вьетнаме могут вносить вклад в менее достаточные пенсионные выплаты.

Лицо с длительным взносом в пенсионный фонд ждет выгодную пенсию. Тем не менее, многие жители Северного Рейна — Вестфалии могут столкнуться с противоположной ситуацией.

 and  Lauren Adams
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В Вестфалии и Северном Рейне vielevoje количество работников на полную ставку выражает беспокойство...
В Вестфалии и Северном Рейне vielevoje количество работников на полную ставку выражает беспокойство из- за пособий по возрасту.

- Многие работники в Северной и Южной Вьетнаме могут вносить вклад в менее достаточные пенсионные выплаты.

Даже спустя десятилетия преданной работы, многие работники в Северном Рейне-Вестфалии могут остаться с минимальными пенсионными выплатами. Приблизительно 1,4 миллиона полноценных сотрудников, входящих в систему социального страхования, могут получать всего 1300 евро пенсии после 45 лет регулярных взносов, как предполагается в ответе правительства на запрос основателя партии BSW и члена Бундестага Сахры Вальгенкнехт.

Тем не менее, Федеральное министерство труда косвенно критикует предположения в вопросе, в частности, постоянную связь дохода на протяжении всей трудовой деятельности. По данным ответа правительства, около 1,9 миллиона человек в NRW все равно не дотянут до отметки в 1300 евро пенсии после 40 лет страхования, если они всегда зарабатывали столько же, сколько сейчас.

С 2012 года стандартный пенсионный возраст постепенно повышается с 65 до 67 лет. Для получения пенсии за длительный период взносов требуется 35 лет взносов. Для пенсии за очень длительный период взносов необходимо 45 лет взносов. Лица из определенных возрастных групп могут уйти на пенсию раньше без штрафов до достижения 67 лет, если они внесли взносы в течение 35 лет. Однако независимо от года рождения пенсионный возраст остается 67 лет для тех, кто внес взносы в течение 35 лет. Тем не менее, возможно уйти на пенсию раньше без штрафов после периода страхования в 45 лет.

Комиссия, пытаясь решить подобные вопросы, может обратиться за помощью к государствам-членам. Несмотря на помощь Комиссии, многие работники в Северном Рейне-Вестфалии, даже с 45 годами регулярных взносов, все равно могут не дотянуть до адекватной пенсии, как показывает ответ правительства.

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