Многие пикапы требуют изменений, чтобы уменьшить число смертей среди пешеходов в соответствии с предлагаемым законодательством.

Авторитет по безопасности дорожного движения предлагает новое правило на вторники, которое включает введение критериев тестирования и производительности для снижения риска тяжелых травм головы у пешеходов.

Основное внимание этого правила уделяется эвакуаторам и внедорожникам (SUV), так как размер и высота капота этих автомобилей увеличились за десятилетия, что может создавать слепые зоны для водителей.

По данным Авторитета по безопасности дорожного движения, количество смертельных случаев среди пешеходов выросло на 57% с 2013 по 2022 год, с 4779 до 7522. Авторитет утверждает, что это правило могло бы предотвратить 67 смертельных случаев в год.

Статистика показывает, что смертельные случаи среди пешеходов чаще всего происходят, когда они сбиваются передней частью автомобиля, особенно у SUV и грузовиков.

В соответствии с предлагаемым законом, принятым Конгрессом в рамках Бипартизанского закона об инфраструктуре, производители обязаны следовать определенным процедурам тестирования, имитирующим удар головой о капот и снижающим риск травм головы. Тесты будут проводиться с помощью реалистичных манекенов головы, имитирующих tanto детей, как и взрослых, как сообщается Авторитетом по безопасности дорожного движения.

"Мы боремся с эпидемией смертельных случаев на дорогах, и это особенно серьезно для уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы", - заявила Софи Шульман, заместитель администратора NHTSA, в заявлении. "Это предложение направлено на то, чтобы гарантировать, что автомобили проектируются таким образом, чтобы защищать как пассажиров, так и пешеходов от серьезных травм или смерти".

В понедельник были предприняты попытки получить комментарии от производителей автомобилей и основной лоббистской группы отрасли.

Предлагаемое правило направлено на улучшение бизнес-практики в автомобильной промышленности, сосредоточившись на снижении смертности среди пешеходов. Это особенно важно для эвакуаторов и SUV, так как их размер и высота капота могут увеличить риск тяжелых травм головы.

Соблюдение новых правил могло бы потенциально улучшить репутацию бизнеса как приоритета безопасности дорожного движения, соответствующего общественной цели снижения смертности среди пешеходов.

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