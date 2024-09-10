Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостибизнес

Многие пикапы требуют изменений, чтобы уменьшить число смертей среди пешеходов в соответствии с предлагаемым законодательством.

Американский орган дорожной безопасности призывает автопроизводителей разрабатывать будущие vehicles, в том числе большие внедорожники и пикапы, с целью минимизации смертности и травм пешеходов.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Индивидуумы переходят дорогу на пешеходном переходе в центральном районе Вашингтона 29 марта 2021...
Индивидуумы переходят дорогу на пешеходном переходе в центральном районе Вашингтона 29 марта 2021 года, понедельник.

Многие пикапы требуют изменений, чтобы уменьшить число смертей среди пешеходов в соответствии с предлагаемым законодательством.

Авторитет по безопасности дорожного движения предлагает новое правило на вторники, которое включает введение критериев тестирования и производительности для снижения риска тяжелых травм головы у пешеходов.

Основное внимание этого правила уделяется эвакуаторам и внедорожникам (SUV), так как размер и высота капота этих автомобилей увеличились за десятилетия, что может создавать слепые зоны для водителей.

По данным Авторитета по безопасности дорожного движения, количество смертельных случаев среди пешеходов выросло на 57% с 2013 по 2022 год, с 4779 до 7522. Авторитет утверждает, что это правило могло бы предотвратить 67 смертельных случаев в год.

Статистика показывает, что смертельные случаи среди пешеходов чаще всего происходят, когда они сбиваются передней частью автомобиля, особенно у SUV и грузовиков.

В соответствии с предлагаемым законом, принятым Конгрессом в рамках Бипартизанского закона об инфраструктуре, производители обязаны следовать определенным процедурам тестирования, имитирующим удар головой о капот и снижающим риск травм головы. Тесты будут проводиться с помощью реалистичных манекенов головы, имитирующих tanto детей, как и взрослых, как сообщается Авторитетом по безопасности дорожного движения.

"Мы боремся с эпидемией смертельных случаев на дорогах, и это особенно серьезно для уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы", - заявила Софи Шульман, заместитель администратора NHTSA, в заявлении. "Это предложение направлено на то, чтобы гарантировать, что автомобили проектируются таким образом, чтобы защищать как пассажиров, так и пешеходов от серьезных травм или смерти".

В понедельник были предприняты попытки получить комментарии от производителей автомобилей и основной лоббистской группы отрасли.

Предлагаемое правило направлено на улучшение бизнес-практики в автомобильной промышленности, сосредоточившись на снижении смертности среди пешеходов. Это особенно важно для эвакуаторов и SUV, так как их размер и высота капота могут увеличить риск тяжелых травм головы.

Соблюдение новых правил могло бы потенциально улучшить репутацию бизнеса как приоритета безопасности дорожного движения, соответствующего общественной цели снижения смертности среди пешеходов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Руперт Мёрдок вместе со своим сыном Лакланом Мёрдоком присутствовал на церемонии в церкви Святого...
Экономика

Клан Мердок участвует в тайном споре о наследстве в уединенном судебном окружении Невады.

В зале суда Рено, Невада, разыгрывается приватная семейная драма, похожая на взрывные сценарии, показанные в HBO-сериале "Наследие", но без телевизионных трансляций и газетных репортажей.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию
Экономика

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию

Оценка ситуации в VW: определение необходимых шагов на пути к дальнейшему развитию Проблемы у дверей VW - Электромобили - не единственная проблема. В этом выпуске подкаста мы беседуем с экспертом по автомобильной промышленности Фердинандом Дуденхёффером о текущем состоянии компании, факторах, приведших к ее затруднениям, и возможных решениях. Наши дискуссии охватывают

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно