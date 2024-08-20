Многие организации стремятся продолжать предоставлять возможность удаленной работы.

В разгар пандемии COVID-19 концепция работы на дому обрела значительную популярность в многочисленных компаниях по всей Германии. Согласно опросу, проведенному Институтом IFO в Мюнхене, подавляющее большинство компаний (96%) планируют сохранить эту культуру работы на дому, в то время как всего 4% рассматривают возможность ее полного отмены. Даже 12% компаний задумываются о введении более строгих правил для удаленной работы. Интересно, что 75% компаний, предлагающих возможность работы на дому, планируют сохранить ее в текущем виде.

Исследователь Института IFO Жан-Виктор Алипур прокомментировал эту тенденцию, заявив: "Ясно, что тенденция не возвращается к офисам". Он также отметил, что СМИ часто освещают случаи, когда отдельные компании сокращают удаленную работу, что создает ложное впечатление о ситуации в целом. На самом деле, 11% компаний планируют сделать свои правила удаленной работы более гибкими. Удивительно, но возможность работать удаленно есть в 79% организаций.

Эта практика более распространена в крупных корпорациях (93%), чем в небольших и средних предприятиях (75%). Кроме того, между отраслями наблюдаются различия: 82% поставщиков услуг и 89% промышленных компаний могут предложить удаленную работу, в то время как всего 40% компаний, занятых в строительстве и розничной торговле, могут это сделать. При этом во всех отраслях лишь небольшая часть (менее 15%) хочет ограничить или полностью отменить удаленную работу.

Алипур признал преимущества личных встреч, но подчеркнул, что строгие правила и лучшая координация присутствия на рабочем месте могут повысить производительность в удаленных рабочих условиях. В частности, 13% поставщиков услуг и 8% промышленных компаний хотят внедрить более гибкие правила удаленной работы. В заключение Алипур сказал: "Удаленная работа в Германии надолго. Мы не вернемся к 2019 году".

Несмотря на дискуссии о некоторых компаниях, сокращающих удаленную работу, значительное количество компаний, например, 11% планирующих сделать свои политики более гибкими, принимают эту тенденцию. Более того, подавляющее большинство организаций (79%) имеют возможность поддерживать удаленную работу, что свидетельствует о том, что тенденция "Занятость и социальная защита" в форме удаленной работы формирует будущее труда в Германии.

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