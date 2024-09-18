Многие новорожденные страдают нарушением слуха.

Многие люди испытывают ухудшение слуха по мере старения, в то время как другие рождаются с нарушениями слуха. К этому приводит множество факторов, в основном генетические влияния. Определить, унаследует ли ваш ребенок это состояние, можно с помощью простого теста.

На полицейских значках на автомобиле видно, что этот слуховой аппарат не принадлежит пожилому человеку. Семьлетний мальчик, который им пользуется, родился с умеренной степенью нарушения слуха. Его состояние ухудшилось, что привело к нынешнему использованию кохлеарных имплантатов с обеих сторон. Эти устройства улучшают слух с помощью микроскопических электрических импульсов.

Примерно один из тысячи новорожденных испытывает нарушения слуха, как объясняет Моника Тиггес, заведующая фониатрией и педиатрической аудиологией в Городской клинике Карлсруэ. Генетические факторы ответственны за примерно половину до три четверти этих случаев, и эта тенденция растет. Обычно проблемы возникают во внутреннем ухе, где волосковые клетки не развиваются правильно. Эти клетки обычно колеблются с звуком и передают этот стимул на слуховой нерв, как объясняет профессор. Если этот процесс не работает правильно, это может нарушить слух.

Уведомления о скрининге слуха новорожденных

Это состояние часто становится очевидным во время простого теста, в котором устройство излучает звук в ухо и измеряет отражение. Этот тест обычно проводится в родильном отделении, согласно Тиггес. Раннее выявление нарушений слуха важно из-за важности первых лет для развития языка.

Родители семилетнего ребенка из Карлсруэ считают введение скрининга слуха новорожденных важным достижением. Однако в его случае мать покинула больницу вскоре после родов, поэтому обследование было отложено на шесть месяцев. "Диагноз был шоком изначально", - говорит отец.

С тех пор семья регулярно посещает appointments с ЛОР-врачом, аудиологом, специальным педагогом и специалистами в Университетской клинике в Фрайбурге, где настройки кохлеарного имплантата корректируются каждые несколько месяцев. "И люди, и машины требуют обучения", - говорит отец.

Нарушения от шума фона

Эта технология стимулирует нервные клетки слухового нерва электрически. Внутри кохлеары вставляется носитель электродов, который почти не растет после рождения, делая операцию возможной уже с одного года, согласно Тиггес. Внешняя часть слухового аппарата состоит из микрофона и процессора, который преобразует звуковую информацию в электрические импульсы.

Для расстояний и шумных окружающих условий, таких как детский сад или школа, есть сетевые микрофоны, которые позволяют родителям или учителям слышать даже через шум фона. "Мы благодарны за эти технологические достижения", - говорит отец.

Однако емкость процессора звука ограничена при работе со шумом фона. Даже тихие звуки, такие как шуршание листьев, становятся сложными. "Для нас родителей трудно понять, как это воспринимается нормальными слушателями." Кроме того, технология не полностью водонепроницаема, и мозгу нужно привыкнуть к новому методу слуха. В результате сын должен был заново учиться определять источник звука.

Нарушения слуха представляют значительные трудности для родителей

По словам матери, зрительный контакт во время разговора облегчает общение, так как мимика также помогает сыну понять. "Он также может читать по губам", - добавляет она. Кроме того, важно много говорить. "Здоровые дети должны услышать слово 100 раз, прежде чем они смогут его произнести", - объясняет она. При нарушении слуха это требует 200 раз. "Так что я говорю с ним вдвое чаще." То же самое относится и к их младшему брату, который тоже родился с нарушениями слуха.

Потеря слуха в обеих ушах и раннее начало, а также семейное проявление указывают на генетически обусловленную потерю слуха, согласно Ханно Больц из консорциума медицинских лабораторий Биосьенция. Если есть семейная история, почти наверняка, что причина наследственная. "Более половины заболеваний имеют наследственный характер", - говорит Больц. Это также относится к потерям слуха, которые возникают позже в детстве, подростковом возрасте или ранней взрослой жизни.

Определение причины

Если выявлена генетическая причина, становится известно, можно ли ожидать дальнейшие симптомы, какие специалисты могут понадобиться, и какие плановые осмотры необходимы. Это повышает эффективность лечения, считает Больц.

"И для многих родителей, особенно при синдромах, уже помогает наконец дать название часто сложной клинической картине", - говорит он. "Или знать, что они ничего не сделали неправильно во время беременности." Родители двоих мальчиков из Карлсруэ тоже хотели знать, чего ожидать дальше, "будет ли что-то еще". Хотя это не на 100 процентов точно, отец говорит, что наиболее известные синдромальные заболевания были исключены. Их старший сын, который мог говорить только 20 слов в возрасте двух с половиной лет, почти догнал. "У него есть исключительная любовь к языку." Он недавно пошел в школу.

Значимость раннего скрининга слуха новорожденных подчеркивается случаем мальчика из Карлсруэ. Регулярные посещения медицинских специалистов, включая ЛОР-врачей, аудиологов и специалистов, были жизненно важны для управления его генетически обусловленным нарушением слуха.

Моника Тиггес, ведущий эксперт в области фониатрии и педиатрической аудиологии, подчеркивает, что генетические факторы ответственны за примерно половину до три четверти нарушений слуха у новорожденных, и эта тенденция растет.

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