Многие неопытные избиратели считают зеленых потенциальной угрозой.

Исследователи, занимающиеся изучением общественного мнения, редко бывают удивлены результатами опросов и анализов. Однако недавнее исследование, посвященное восприятию политики молодежью, застало их врасплох. Согласно опросу, многие впервые голосующие воспринимают политические партии как угрозу, в том числе и центристскую партию.

По данным Института исследований поколений, партия "Зеленых" воспринимается как угроза многими впервые голосующими в западных и восточных регионах. Опрос показал, что 25% опрошенных в западных регионах и 30% в восточных боятся партии, считая ее экстремистской и "партией запретов". Основатель института Рюдигер Маас объяснил, что страх перед АФД был сильнее, с 65% в восточных регионах и 74% в западных.

Маас заявил, "Это настоящий страх молодых людей перед партиями, не только перед АФД, но и в других направлениях. Для нас это было новым открытием". Во время личных бесед с молодыми людьми они часто упоминали тревожные видеоролики в социальных сетях, якобы демонстрирующие опасность партии "Зеленых". Партия уже испытывала снижение популярности среди молодых избирателей на выборах в Европарламент, опустившись до 11% среди 16-24 летних.

Прямо перед выборами в Тюрингии и Саксонии исследователи из Аугсбургского института представили исследование о поведении молодых избирателей. Было опрошено 870 человек в возрасте от 16 до 25 лет по всей стране, представляющих широкий спектр населения. Также было проведено 132 интервью с молодыми людьми.

Основной вопрос - миграция

Личные интервью привели исследователей к выводу, что несмотря на эти страхи, есть некоторая толерантность к решениям других молодых избирателей, даже если они голосуют за АФД и наоборот. "Они говорят, 'Это мой брат, и это мой брат, даже если он голосует слева'", - сказал Маас. Традиционное левое-правое разделение теряет свою значимость, с примерно одной четвертой отвергающей его.

Кроме того, 41% опрошенных согласились с тем, что правительство не удовлетворяет потребности обычных людей. Примерно треть считает, что правительство работает против населения. Независимо от предпочтения партии, миграция была наиболее часто упоминаемой основной проблемой. За ней следуют праворадикализм и изменение климата.

Исследование Аугсбургского института, в котором приняли участие 870 молодых людей, показало, что ['Опрос'] показал снижение популярности партии "Зеленых" среди молодых избирателей на выборах в Европарламент, опустившись до 11% среди 16-24 летних. Кроме того, опрос показал, что миграция является наиболее часто упоминаемой основной проблемой среди молодых избирателей, независимо от предпочтения партии.

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