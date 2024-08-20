- Многие муниципалитеты выражают пессимизм относительно своих перспектив.

К 2028 году почти каждый город и муниципалитет в Северном Рейне-Вестфалии оценивает свое финансовое положение как плохое или очень плохое, согласно опросу, проведенному ассоциациями муниципалитетов. Редко встречается муниципалитет, который может достичь сбалансированного бюджета в ближайшие пять лет.

Это является значительным и тревожным выводом из первого всеобъемлющего опроса всех городов и муниципалитетов в стране. Томас Эйскирх, председатель Ассоциации городов, и Кристоф Ландшейдт, президент Ассоциации городов и муниципалитетов NRW, объявили об этом в Дюссельдорфе. Из общего числа 396 муниципалитетов 217 оценивают свое финансовое положение на ближайшие годы как "очень плохое". 155 - как "довольно плохое", а 20 - как "среднее". Не все муниципалитеты ответили на вопрос, согласно Ассоциации городов.

Ассоциации подчеркнули, что муниципалитеты уже давно испытывают хроническое недофинансирование. Социальные расходы муниципалитетов удвоились с 2009 года и составили 24 миллиарда евро в прошлом году. Кроме того, есть дополнительное давление из-за пандемии коронавируса и войны в Украине, а также растущие расходы на проценты. "Мы на пределе, последние резервы истощаются", - предупредили две ассоциации.

Они потребовали увеличения финансовых ресурсов, доступных муниципалитетам. Для этого государство должно увеличить выделения в муниципальной финансовой выравнивании. Так называемый ассоциативный коэффициент был недостаточным в течение десятилетий и должен быть увеличен до хотя бы 25%. В настоящее время государство предоставляет муниципалитетам и ассоциациям муниципалитетов 23% своей доли доходов, корпоративного налога и налога на добавленную стоимость. Кроме того, ассоциации муниципалитетов призывают решить вопрос старых долгов.

Финансовое положение городов и муниципалитетов Северного Рейна-Вестфалии, представленное в опросе, в основном плохое или очень плохое, что представляет собой значительное испытание. Социальные расходы удвоились с 2009 года, и есть дополнительное давление из-за пандемии коронавируса и войны в Украине, муниципалитеты исчерпывают свои резервы.

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