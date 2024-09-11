Многие молодые люди сталкиваются с порнографией и сексом.

Отчет о встречах с порнографией или секс-рассылками выявляет тревожный факт: все больше несовершеннолетних сталкиваются с таким контентом. Для родителей и педагогов сложно понять, как легко дети и подростки могут получить доступ к порно-материалам в наши дни, согласно исследованию.

В Германии значительная часть молодежи в возрасте от 11 до 17 лет имела опыт просмотра порно или участия в секс-рассылках, согласно исследованию. Примерно 42% из 3000 участников заявили, что уже смотрели взрослое видео. Это существенный рост по сравнению с предыдущим годом, когда 35% сообщили об этом, согласно опросу, проведенному медиа-авторитетом Северного Рейна-Вестфалии. Особое беспокойство вызывает рост в самой молодой возрастной группе, 11-13 лет.

Медиа-авторитет сообщил: "Порнография не подходит для детей. Однако дети и подростки сталкиваются с ней в возрасте, намного младше возраста совершеннолетия, и не только это, но они также все чаще производят и делятся порнографическим контентом сами". Эта тенденция секс-рассылок широко распространена: 25% респондентов признались, что получали сообщение с сексуальным содержанием, явно выраженными изображениями, видео или двусмысленными смайликами.

Первое знакомство часто бывает случайным или непроизвольным

Для родителей и педагогов трудно понять, как легко дети и подростки могут получить доступ к порнографии сегодня и, кроме того, распространять такой контент в Интернете, сказал Тобиас Шмид, директор медиа-авторитета в Дюссельдорфе. "Однако исследование это показывает ясно: инциденты случаются. Мы должны защищать несовершеннолетних".

Первое знакомство с порнографией часто происходит случайно или непроизвольно - и обычно в возрасте от 12 до 15 лет, как сообщает медиа-авторитет. Среди тех, кто сообщил о просмотре порно, половина упомянула, что делала это "менее 3 раз". Мало кто признался, что смотрит порно регулярно, согласно медиа-авторитету. Большинству трудно классифицировать то, что они видели.

Связана ли потребность в порно с секс-рассылками?

Хотя прямую связь между ранним потреблением порно и вовлечением в создание собственного порнографического контента установить невозможно, подозрение обоснованно, так как 42% несовершеннолетних, которые сообщили о просмотре порно-видео и также участвовали в секс-рассылках, признались, что были вдохновлены порно на свои секс-рассылки. Однако почти половина (48%) несовершеннолетних с опытом просмотра порно согласились с утверждением: "Я видел вещи в порно, которые бы не хотел видеть".

Из 25%, которые получали секс-рассылки, в большинстве случаев они были нежелательными (79%). Только 9% сообщили, что сами отправляли секс-рассылки, при этом мальчики делали это немного чаще, чем девочки. Среди тех, кто отправлял секс-рассылки, примерно треть tanto мальчиков, как и девочек, делали это "для развлечения" или для флирта или для отправки "личного изображения/видео" своему партнеру. Однако было обнаружено, что получатели часто не были лично знакомы с отправителями.

WhatsApp является предпочтительным средством для секс-рассылок.

WhatsApp укрепил свои позиции как платформа для секс-рассылок по сравнению с предыдущим годом, когда медиа-авторитет провел первое исследование по этой теме в 2023 году. Авторитет заявил, что функция группового чата в WhatsApp, вероятно, способствует общему увеличению общения с людьми, которых пользователь не знает. В то же время Snapchat испытал снижение популярности как средство для секс-рассылок, особенно среди старших девочек.

Шмид призвал к большей образовательной работе, поддержке и надежной защите молодежи в цифровом мире. "С инициативами, такими как Media Scouts NRW и нашим подходом к решению проблемы отсутствия защиты несовершеннолетних на крупнейших порно-платформах мира, мы занимаемся этой проблемой".

Европейский Союз мог бы рассмотреть возможность ужесточения нормативных актов для предотвращения доступа несовершеннолетних к порнографическому контенту, так как проблема не ограничивается Германией.

В свете результатов исследования в Германии важно, чтобы образовательные учреждения в Европейском Союзе включили уроки о цифровой безопасности и ответственном поведении в Интернете в свою программу, чтобы защитить детей от нежелательного контакта с порнографией и секс-рассылками.

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