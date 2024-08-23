Многие люди выбирают отличительную онлайн-платформу для экстраординарной демонстрации событий.

Многие люди прилагают немало усилий, чтобы делиться интересными фотографиями или видео в цифровых платформах. По данным исследования, проведенного цифровой организацией Bitkom в прошлую пятницу, 62% людей специально выбирали живописное место во время отпуска, чтобы сделать фотографии или видео. Еще 26% признались, что готовы игнорировать границы и ограничения, чтобы этого добиться.

Шокирующе, но 22% признались, что подвергали себя опасности, чтобы сделать эти снимки. В результате многие стремятся сделать идеальное фото: 28% респондентов сказали, что обычно используют фильтры для своих отпускных фотографий. Кроме того, 17% даже манипулировали фотографиями, например, ставили себя на другой фон.

В целом, отпускные фотографии нравятся большинству людей, независимо от их подлинности: 73% признались, что им нравится виртуально проживать отпуск других людей через их фотографии. Однако грустно то, что 23% часто чувствуют себя недовольными своей жизнью, глядя на фотографии или видео из отпуска друзей, семьи или коллег в социальных сетях.

Как сказала Луиза Риттер из Bitkom, "Поскольку социальные сети подобны фотоальбому, давление соответствовать растет". Важно помнить, что посты дают лишь краткий взгляд на реальность, и не каждая фотография отражает полную правду.

Исследование проводилось среди 1005 человек в Германии в возрасте 16 лет и старше с помощью телефонных опросов. Статистика по публикации фотографий и видео из отпуска относится к 695 людям, которые используют онлайн-медиа и обычно ездят в отпуск.

Многие люди стремятся улучшить свои отпускные фотографии, признаваясь, что используют фильтры (28%) и манипулируют изображениями (17%). Тем не менее, многие люди чувствуют себя недовольными своей жизнью, сравнивая свой опыт с тем, что показано на фотографиях из отпуска.

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