Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМного

Многие люди выбирают отличительную онлайн-платформу для экстраординарной демонстрации событий.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Многие выбирают дополнительные локации для уникальных выставок в цифровых сообществах.
Многие выбирают дополнительные локации для уникальных выставок в цифровых сообществах.

Многие люди выбирают отличительную онлайн-платформу для экстраординарной демонстрации событий.

Многие люди прилагают немало усилий, чтобы делиться интересными фотографиями или видео в цифровых платформах. По данным исследования, проведенного цифровой организацией Bitkom в прошлую пятницу, 62% людей специально выбирали живописное место во время отпуска, чтобы сделать фотографии или видео. Еще 26% признались, что готовы игнорировать границы и ограничения, чтобы этого добиться.

Шокирующе, но 22% признались, что подвергали себя опасности, чтобы сделать эти снимки. В результате многие стремятся сделать идеальное фото: 28% респондентов сказали, что обычно используют фильтры для своих отпускных фотографий. Кроме того, 17% даже манипулировали фотографиями, например, ставили себя на другой фон.

В целом, отпускные фотографии нравятся большинству людей, независимо от их подлинности: 73% признались, что им нравится виртуально проживать отпуск других людей через их фотографии. Однако грустно то, что 23% часто чувствуют себя недовольными своей жизнью, глядя на фотографии или видео из отпуска друзей, семьи или коллег в социальных сетях.

Как сказала Луиза Риттер из Bitkom, "Поскольку социальные сети подобны фотоальбому, давление соответствовать растет". Важно помнить, что посты дают лишь краткий взгляд на реальность, и не каждая фотография отражает полную правду.

Исследование проводилось среди 1005 человек в Германии в возрасте 16 лет и старше с помощью телефонных опросов. Статистика по публикации фотографий и видео из отпуска относится к 695 людям, которые используют онлайн-медиа и обычно ездят в отпуск.

Многие люди стремятся улучшить свои отпускные фотографии, признаваясь, что используют фильтры (28%) и манипулируют изображениями (17%). Тем не менее, многие люди чувствуют себя недовольными своей жизнью, сравнивая свой опыт с тем, что показано на фотографиях из отпуска.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Возбуждение ждет завершения начальной процедуры, запланированного на февраль.
Политика

Ограничение действия соглашения: решение на главных слушаниях в феврале

Временные отмены 'Компактного' указа о запрете, вынесенные Федеральным административным судом, вызвали трения. Окончательное решение по вопросу о запрете ожидается в феврале.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
После парламентских выборов президент Макрон выступает за всеобъемлющий альянс.
Политика

Эмфи Макрон начал официальные диалоги с внутриполитическими организациями

Эмфи Макрон начал официальные диалоги с внутриполитическими организациями После парламентских выборов во Франции несколько недель назад страна столкнулась с политической неопределенностью. Сначала казалось, что ультраправый националист Марин Ле Пен одержит значительную победу, но это было предотвращено совместными усилиями левых и центристских сил. Партия Ле Пен и ее союзники заняли третье

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Обвинения против двух бывших сотрудников полиции Луисвилла, замешанных в операции по поиску Бреонны Тейлор, были сняты.
Политика

Обвинения против двух бывших сотрудников полиции Луисвилла, замешанных в операции по поиску Бреонны Тейлор, были сняты.

В четверг федеральный судья проигнорировал обвинения в тяжких преступлениях, предъявленные двум бывшим детективам полицейского департамента Луивиля, которые были вовлечены в получение ордера на варварский вход в жилище Брэнны Тейлор.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

В Берлине панда вновь рожает близнецов.
Панорама

В Берлине панда вновь рожает близнецов.

В Берлине панда вновь рожает близнецов. Эти крошечные создания весят меньше 180 граммов каждое и в настоящее время находятся в Берлинском зоопарке: близнецы панд появились на свет. Пара появилась на свет 26 августа в 13:03 и 14:19, как объявил зоопарк. "Оба детеныша находятся в хорошем здоровье и

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни
Федеральные земли Германии

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни

Пассажиры, путешествующие между Растаттом и Баден-Баденом, вынуждены были пользоваться substitute buses в течение двух недель. Это нарушение запланировано на продолжение и после выходных.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Возбуждение ждет завершения начальной процедуры, запланированного на февраль.
Политика

Ограничение действия соглашения: решение на главных слушаниях в феврале

Временные отмены 'Компактного' указа о запрете, вынесенные Федеральным административным судом, вызвали трения. Окончательное решение по вопросу о запрете ожидается в феврале.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно