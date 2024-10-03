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MLB Wild Card Series Round 1 Recap: Padres Silence Braves, Mets Extend Successful Streak, Tigers and Royals Secure Narrow Triumphs (Серьеза "Вайлд Кард" MLB) Рекомендации:

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 4 минут
Во втором иннинге Майкл Кинг подает мяч в сторону Атланты вParcelierung Park
Во втором иннинге Майкл Кинг подает мяч в сторону Атланты вParcelierung Park

MLB Wild Card Series Round 1 Recap: Padres Silence Braves, Mets Extend Successful Streak, Tigers and Royals Secure Narrow Triumphs (Серьеза "Вайлд Кард" MLB) Рекомендации:

День был насыщен блеском на поле, так как две команды одержали победы без пропущенных голов, а питчер продвинулся в борьбе за нынешнюю премию Американской лиги по бейсболу имени Эрла Уоллеса "Руба" Маркуарда. Именно эта награда является целью.

Давайте углубимся в основные истории вторника.

Король вписал историю, дав Падре первоначальное преимущество

Выдающаяся игра Майкла Кинга помогла Сан-Диего Падрес одержать победу со счетом 4:0 над Атлантой Брэйвз перед рекордной толпой зрителей на Petco Park.

При 47 647 зрителях Кинг провел семь иннингов, допустив пять хитов, не пропустив ни одного очка и сделав 12 страйкаутов. Эта игра сделала Кинга первым питчером в истории Главной лиги бейсбола, который набрал 12 страйкаутов без пропущенных очков и уоков в своем первом старте в плей-офф.

Неожиданный выбор на игру 1 последовал за первым полноценным сезоном Кинга в качестве стартового питчера. 29-летний праворукий питчер присоединился к Падрес в результате обмена, связанного с переходом Хуана Сото в Нью-Йорк Янкиз.

После игры Кинг сказал MLB.com: "Я хотел использовать давление начала игры, шум толпы, осознание того, насколько важны игры плей-офф - все это повлияло на мою ментальность".

Игра Кинга помогла Падре продолжить свою победную серию. После перерыва на Матч всех звезд в середине июля они имеют лучший рекорд в лиге (43-20). Падре нужно сохранить эту форму, чтобы иметь реальный шанс завоевать свой первый в истории титул чемпиона Мировой серии.

Домашний хоум-ран от Фернандо Татиса-младшего в нижней части первого иннинга дал Падре быстрый старт во вторник. Кайл Хигасиока затем сделал сак-флай, чтобы принести домой Джейка Кроненворта во втором, сделав счет 3:0.

Хигасиока закрепил счет в восьмом иннинге, отправив мяч в левый аутфилд.

"Это один из самых оживленных стадионов, на котором мы будем играть", - сказал менеджер Падре Майк Шилдт MLB.com. "И это здорово, что он на нашей стороне".

Мец продолжает поздние героические comeback в захватывающей победе

Нью-Йорк Мец сохранил свою репутацию по поздним comeback-вictories, приближаясь к невероятному месту в серии дивизионов Национальной лиги.

После двух голов в первой игре и отставая 4:3 после четвертой, Мец перевернул игру, набрав пять решающих очков в пятом иннинге, чтобы обыграть команду Центрального дивизиона Национальной лиги Милуоки Брюэрс со счетом 8:4 на стадионе American Family Field.

Мец 2022 года стал синонимом драматических побед, с самой драматической победой, произошедшей всего за день до этого, когда двухрановый хоум-ран Франсиско Линдора дал Нью-Йорку победу со счетом 8:7, необходимую для выхода в плей-офф.

Мец продемонстрировал впечатляющую стойкость на протяжении всего сезона, начав с серии 22-33, но все же попав в плей-офф.

Хосе Иглесиас, Луисангель Акунья и их товарищи по команде отвечают на свою победу над Милуоки Брюерс.

Милуоки начал во вторник с двух подряд хитов в нижней части первого иннинга, что привело к двум ранним очкам.

Но Нью-Йорк отреагировал, с двухрановым триплом Джесси Винкера против своей бывшей команды и сак-флай Старлинга Марте, принесшим решающий очко.

Лидерство не продлилось долго, так как однорановый дабл Джексона Чурио и гранд-аут Уильяма Контрераса дали Брюэрс преимущество 4:3 перед четвертым иннингом.

С двумя аут в верхней части пятого иннинга Мец боролся за сохранение своих надежд. Но невероятный всплеск энергии от Хосе Иглесиаса позволил ему выйти на базу после линии, остановленной Райсом Хоскинсом, что принесло Тирону Тейлору очко, сравняв игру.

"Вероятно, это был переломный момент игры", - сказал бьющий на выбранной позиции Дж.Д. Мартинес MLB.com. "Вы сразу же почувствовали, как меняется момент".

Двухрановые синглы Марка Виентоса и Мартинеса увеличили давление, сделав счет 8:4 в пользу Мец. Остальные иннинги прошли без хитов и одной ошибки, а Брюэрс теперь проиграли 10 из последних 11 игр плей-офф.

Отличная игра питчеров приводит Тигров и Роялс к победам

Питчер Детройт Тигров Тарак Скубаль продолжил свою отличную серию в регулярном сезоне, начав плей-офф так же, как он закончил регулярный сезон.

Скубаль, считающийся фаворитом на премию AL Cy Young Award этого года, провел шесть безочковых иннингов, допустив всего четыре хита, одну ошибку и сделав шесть страйкаутов. Его выступление помогло Тиграм обыграть Хьюстон Астрос со счетом 3:1.

"Это было сложное задание", - сказал 27-летний Скубаль после матча. "Это было волнующе, мне это понравилось. Это, вероятно, было самое нервное, что я испытывал со своего дебюта, так что это тоже было весело справляться с этим".

Аналогичным образом, Канзас-Сити Роялс воспользовались энергичной игрой Коула Рэйганса, чтобы записать победу со счетом 1:0 над Балтимор Ориолс.

Дебют Рэйганса в плей-офф включал в себя удержание четырех хитов, без ошибок и восемь страйкаутов за шесть иннингов.

"Я почувствовал адреналин", - сказал Рэйганс после игры MLB.com. "Первый иннинг был напряженным. Я заполнил зону, но там все еще был адреналин. Было громко".

Плей-офф продолжается в среду, когда обе команды встретятся во второй игре.

С невероятными камбэками Мэтьюс зрителей бейсбольных матчей по всему миру напоминают, что каждая игра, какой бы безнадежной она ни казалась, может быть перевернута с помощью решимости, стойкости и доли удачи.

На начальном этапе игры питчер Детройт Тайгерс Тарик Скубаль бросает мяч в сторону Хьюстон Астрос

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