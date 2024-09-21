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ПолитикаНовостиОктябрьский праздник

Мюнхенский Октоберфест начался.

Ожидается участие около шести миллионов человек.

 and  Viktoria Klein
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Мюнхенский Октоберфест начался.

Мюнхенский Октоберфест в разгаре. Мэр Дитер Райтер открыл первый бочонок пива точно в полдень двумя ударами. По прогнозам, до 6 октября его посетят около 6 миллионов гостей.

Ранее, под ясным небом, хозяева Октоберфеста отправились на ярмарочную площадь. Их сопровождали духовые оркестры и бригады пивоварен, они продвигались через центр Мюнхена в повозках, направляясь к Терезиенвизе. Большие толпы выстроились вдоль улиц, чтобы посмотреть на парад, отмечая тем самым начало этого события. В точности в 9 часов утра распахнулись входные ворота Октоберфеста, что тут же спровоцировало наплыв фанатов к пивным шатрам.

Хозяева Октоберфеста продолжали свой традиционный парад по городу, возглавляемые духовыми оркестрами и бригадами пивоварен, на пути к Октоберфесту. С Терезиенвизе уже в пределах видимости, напряжение среди ожидающих толп все больше нарастало.

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