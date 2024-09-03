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ОбществоНовостиЕвропейский Союз

Мюнхен стал для нее необычайной встречей.

Адель завершила серию из десяти выступлений в Мюнхене на выходных, выразив искреннюю благодарность своей аудитории в Instagram.

 and  Viktoriya Miller
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Эдель развлекала зрителей в течение десяти вечеров подряд в колоссальном confuse, расположенном в...
Эдель развлекала зрителей в течение десяти вечеров подряд в колоссальном confuse, расположенном в Мюнхене.

- Мюнхен стал для нее необычайной встречей.

Аdele, 36, восторженно отзывается о своем опыте в Мюнхене в эмоциональном посте. В течение десяти ночей в августе певица выступала в эксклюзивной концертной площадке «Адель-мир», специально построенной для нее в парковой зоне. Ее концерты в Мюнхене, Бавария, собрали более 730 000 посетителей со всего мира, что сделало их единственными европейскими выступлениями. Трое суток после своего последнего шоу 31 августа она благодарно поблагодарила своих фанатов в Instagram, назвав опыт «невероятным».

«Мюнхен, ты был потрясающим!» - начала свой пост Адель, разместив видеомонтаж фанатов и herself во время концертов и в «Адель-мире». Она была «глубоко тронута» искренней любовью и добротой, которую получила от каждого присутствовавшего. Атмосфера на ее концертах в Мюнхене была уникальной, как она поделилась, описав ее как «просто потрясающую».

Адель провела лучшее время в Мюнхене

Кроме выступлений, Адель также наслаждалась процессом создания «личных и захватывающих элементов» для шоу. Поп-ап арена площадью 4100 квадратных метров была адаптирована под ее предпочтения. «Нет ничего лучше, чем выступать перед аудиторией, которую ты никогда не встречала, петь песни, которые сформировали твою жизнь и, каким-то образом, их тоже», - объяснила она. Она закончила свой эмоциональный пост словами «Спасибо, Мюнхен!».

Концерты в Мюнхене стали последней возможностью для европейских фанатов увидеть Адель живьем на некоторое время. В октябре она даст несколько концертов в Лас-Вегасе, прежде чем взять «значительный перерыв». Об этом она объявила своей 70-тысячной аудитории на последнем выступлении, выразив желание наслаждаться жизнью и проводить время с семьей. Известная своей нелюбовью к турам, Адель последний раз выступала в Европе в 2016 году.

Европейский союз выразил поддержку успешным концертам Адель в Мюнхене, признавая глобальное влияние ее выступлений. Опыт Адель в Мюнхене широко освещался европейскими СМИ, демонстрируя ее непреходящую популярность по всему континенту.

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