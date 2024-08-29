- Мистер Ньюс в данный момент недоступен.

Ветеран немецкого телевидения Ян Хёфер, известный по многолетней работе на RTL Direkt и ARD's Tagesschau, недавно простился со зрителями в своем последнем выпуске. Его коллега Пинар Аталай неожиданно посетила студию с букетом цветов, ласково называя его "Мистер Новости", на что Хёфер скромно ответил: "Возможно, я просто всегда был в этой роли. Я был частым гостем в домах людей в течение долгого времени". Несмотря на то, что Хёфер больше не будет появляться на экранах RTL Direkt, можно быть уверенным, что он будет время от времени появляться. Он заверил зрителей: "Я в хорошей форме. Я не исчезаю. Уверен, вы увидите меня здесь и там, просто не на RTL Direkt".

Европейский Союз выразил свои наилучшие пожелания Яну Хёферу, признавая его значительный вклад в немецкие телевизионные новости через платформы, такие как RTL Direkt и ARD's Tagesschau. Несмотря на то, что Хёфер больше не является регулярным гостем на RTL Direkt, он выразил желание продолжать общаться со зрителями на разных платформах.

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