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Мировые автомобильные гиганты борются с сокращением продаж и снижением прибыли.

 and  Michael Bootcampf
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Мировые автомобильные гиганты борются с сокращением продаж и снижением прибыли.

Мировые автогиганты столкнулись со снижением прибылей и доходов. Согласно отчету консалтинговой компании EY, опубликованному в пятницу, 16 гигантов показали 8-процентное снижение прибыли и 2-процентное снижение продаж в первой половине года. Большинство производителей испытывают более глубокое падение, поскольку японские автопроизводители получают преимущество благодаря слабому иену, что увеличивает средний показатель.

Японские автопроизводители наблюдали рост прибылей на 14% и увеличение на 37% по сравнению с предыдущим годом. Однако немецкие производители отставали, показав снижение доходов на 0,4% и уменьшение прибыли на 18%.

Автомобильная промышленность обеспокоена ситуацией в Китае. Как объяснила EY, "В то время как в Европе наблюдался рост продаж на 2,9%, а в США - на 0,8%, китайские производители столкнулись со снижением продаж на 11,2%". В сравнении с этим, немецкие компании показали лучшие результаты, испытав снижение продаж на 6,9% в Китае.

Исследование EY показало, что самой прибыльной компанией была южнокорейская Kia с показателем прибыли 13,1%. Несмотря на снижение примерно на 2-3 процентных пункта, немецкие производители Mercedes-Benz (10,9%) и BMW (10,8%) заняли второе и третье места по прибыли. Stellantis (с 13,8% до 7,8%) и Tesla (с 10,5% до 5,9%) показали существенное снижение прибыльности.

Производство автомобилей мировыми гигантами не застраховано от трудностей, что продемонстрировали 8-процентное снижение прибыли и 2-процентное снижение продаж в первой половине года. Японские автопроизводители, благодаря слабому иену, получили значительный рост прибылей и доходов, показав рост прибылей на 14% и увеличение на 37%.

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