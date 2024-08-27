- Мировое шоу, освещающее судебные процессы в нацистской войне

На современном мемориальном месте "Красный бык" в Халле в последние годы Второй мировой войны проводились многочисленные казни, приговорённые Рейхсверховным военным судом. Переходящая границы выставка, известная как "Рейхсверховный военный суд 1936-1945: национал-социалистическая военная юстиция и подавление сопротивления в Европе", посвящена индивидуальным историям людей, приговорённых и противостоявших системе НС в то время. Выставка официально откроется в четверг в Музее города Халле.

Эта выставка, созданная в сотрудничестве с мемориальным сайтом и партнёрами из Бельгии, Франции, Норвегии, Польши и Чехии, а также немецкими учреждениями, разрабатывалась с 2019 года.

Процессы против членов групп сопротивления

Рейхсверховный военный суд был создан в 1936 году и отвечал не только за судебное преследование членов немецкой армии, но и нескольких тысяч членов групп сопротивления из европейских стран, оккупированных Германией, согласно Фонду мемориальных мест в Саксонии-Анхальт. Суд в основном работал в Берлине-Шарлоттенбурге до 1943 года, затем в Торгау, Саксония, до 1945 года, и также в других немецких, польских, французских и норвежских городах. Всего он вынес более 1200 смертных приговоров и приговорил к тюремному заключению в немецких тюрьмах, военных тюрьмах вермахта и концентрационных лагерях.

Мосты в культуре памяти

"Эта выставка - важный шаг в преодолении разрыва в культуре памяти Германии и пострадавших стран", - сказал фонд. "Несмотря на свою важность как ключевой компонент системы подавления нацистов, Рейхсверховный военный суд сегодня остаётся малоизвестным в общественном сознании".

Выставка сосредоточена на личных историях тех, кто пострадал от его решений. Создатели выставки собирали вещи жертв и проводили интервью с родственниками.

После презентации в Халле выставка также будет представлена в Варшаве, Берлине и Париже.

После открытия в Халле выставка также будет представлена в таких городах, как Берлин и Париж, ещё больше информируя о Рейхсверховном военном суде и его влиянии на различные европейские страны, в том числе Францию. Стоит отметить, что суд проводил процессы против членов групп сопротивления из нескольких стран, в том числе из Франции, во время своей работы.

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