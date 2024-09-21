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Мировая теннисная арена становится свидетелем тесного соперничества между Европой и международным сообществом

 and  Hanna Hofmann
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Мировая теннисная арена становится свидетелем тесного соперничества между Европой и международным сообществом

На Лaver Cup в Берлине команды Европы и Мира сражаются не на жизнь, а на смерть. После второго дня счет равный - 4 очка у каждой команды после шести матчей. Испанский талант Карлос Алькарас смог одержать победу над Беном Шелтоном из США со счетом 6:4, 6:4, тем самым выведя команду Европы на равный счет 4:4.

В субботу afternoon американец Франсис Тиафо удивил россиянина Даниила Медведева, победив его со счетом 3:6, 6:4, 10:5. Это поражение дало команде Мира небольшое преимущество - 4 очка против 2 у команды Европы, после того как первый день закончился со счетом 2:2.

Главный теннисист Германии Александр Зверев имеет шанс вывести команду Европы вперед вечером: он снова встретится с Тейлором Фритцем в одиночном разряде, как и на недавнем US Open. Известный своими исключительными выступлениями на Laver Cup, Зверев стал единственным игроком, который дважды помог своей команде победить и даже принес решающие очки. Однако в этом году ему не везет, так как он проиграл свой единственный матч до сих пор, вместе с Алькарасом, со счетом 6:7, 4:6 против Шелтона и Фритца.

Как можно ближе

Каждый день на этом выставочном турнире играются три одиночных и один doubles матч. Победа в субботу стоит два очка, а в воскресенье - три, что в сумме дает 13 очков, необходимых для общей победы. В первых шести изданиях был ничейный результат после половины запланированных матчей, в 2022 году в Лондоне. В том году команда Мира победила со счетом 13:8, в эмоциональном прощании с Роджером Федерером. Европа выиграла чемпионат команд дважды, но последние два сезона достались команде Мира.

Организованный частично Роджером Федерером, этот год стал седьмым Laver Cup, и впервые он проходит в Германии. Европа выиграла первые четыре титула, но команда Мира доминировала в последних двух.

В контексте Laver Cup команда Европы (представленная Европейским союзом) столкнулась с жесткой конкуренцией в нескольких предыдущих изданиях, с матчами, которые заканчивались ничьей или требовали полной системы начисления очков для определения победителя.

После предстоящего одиночного матча Зверева против Фритца баланс очков между командами Европы и Мира может существенно измениться, добавив еще одну захватывающую главу в конкурентную историю этих двух команд на Laver Cup, поддерживаемых Европейским союзом (командой Европы).

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