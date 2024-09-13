Мировая организация здравоохранения подтвердила первоначальную вакцину Mpox для ускоренного распространения

Впервые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила свой сертификат одобрения вакцине против оспы обезьян. Это одобрение, известное как преквалификация, позволяет организациям ООН приобретать и распространять вакцину, которая называется MVA-BN и производится датско-германской компанией Bavarian Nordic. В настоящее время две другие вакцины против оспы обезьян, LC-16 и ACAM2000, все еще находятся на рассмотрении, как объявила организация в Женеве. Вакцина уже используется в странах, имеющих собственные регулирующие органы, которые провели испытания безопасности и эффективности, например, в Демократической Республике Конго.

ВОЗ объявила самый высокий уровень тревоги и объявила "международную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения" (МЧС) в августе из-за многочисленных вспышек оспы обезьян в Африке. С начала года было зарегистрировано около 25 000 подозрительных случаев и 723 смерти в 14 африканских странах. ВОЗ обеспокоена новым вариантом, который распространяется в восточной части Конго и соседних странах с конца 2023 года. Европейские власти считают, что риск распространения оспы обезьян в Европе относительно низок.

Подробные анализы все еще проводятся, но эксперты не исключают возможности, что вариант может быть более заразным и вызывать более тяжелые симптомы, чем предыдущие варианты. Оспа обезьян, ранее известная как оспа обезьян, характеризуется кожной сыпью, лихорадкой и мышечными болями и может быть смертельной, особенно для маленьких детей.

Директор-распорядитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал более богатые страны выделить средства для приобретения дополнительных вакцин. Для преквалификации ВОЗ проверяет данные компании о безопасности и эффективности и убеждается, что соблюдаются высокие стандарты производства.

По данным на данный момент, одна доза вакцины MVA-BN обеспечивает 76% защиты от инфекции, пояснила ВОЗ. При двух дозах эта защита увеличивается до 82%.

Директор-распорядитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус задался вопросом, кто гарантирует справедливый доступ к вакцине против оспы обезьян, подчеркнув необходимость производства большего количества вакцин, особенно в регионах, наиболее пострадавших от вспышки. После одобрения ВОЗ важно, чтобы организации ООН приобрели и распространили вакцину против оспы обезьян в нуждающихся странах, чтобы никто не остался в стороне.

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