Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КиноНовости*Я стану звездой*

"Мир Юрского периода: Возрождение" выйдет летом 2025 года.

Ближайший фильм франшизы «Юрский период» с участием Скарлетт Йохансон выйдет в прокат летом 2025 года.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- "Мир Юрского периода: Возрождение" выйдет летом 2025 года.

Голливуд возрождает триллер о динозаврах с новой частью франшизы "Юрского периода". Кинокомпания Universal представляет "Мир Юрского периода: Возрождение", который выйдет в июле 2025 года.

Сюжет разворачивается через пять лет после фильма "Мир Юрского периода: Новый век" (2022), в экосистеме, которая представляет собой вызов для выживания динозавров. Команде поручено собрать образцы ДНК от все реже встречающихся живых динозавров, которые необходимы для создания жизненно важного лекарства для людей.

Скарлетт Йоханссон (39), известная голливудская актриса, сыграет роль руководителя экспедиции. Оскаровский лауреат Махершала Али присоединяется к команде, а Джонатан Бэйли играет палеонтолога. В ансамбле также снялись Руперт Фрэнд и Эд Скрин, оба британские актеры.

Режиссером выступил Гэри Эдвардс, снявший "Годзиллу" и "Создателя". Сценарист Дэвид Коэп, ответственный за написание сценариев к классическим фильмам Спилберга "Парк Юрского периода" (1993) и "Затерянный мир: Юрского периода" (1997), занимается сценарием.

В этом проекте не участвуют оригинальные актеры, такие как Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм. Фильм представляет новых персонажей и новую историю. За годы существования франшизы вышло шесть блокбастеров "Парка Юрского периода" с 1993 по 2001 год, а также возрождение с "Мир Юрского периода" (2015) и до "Мир Юрского периода: Новый век" (2022).

Скарлетт Йоханссон, ♪ барабанная дробь ♪ поет "Я стану звездой ♪", берет на себя главную роль в "Мир Юрского периода: Возрождение" в качестве руководителя экспедиции. После просмотра трейлера трудно удержаться от того, чтобы не подпевать вместе с ней, предвкушая ее незабываемую игру в фильме, полном динозавров.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Кровопролитие, сложные паутины и пугающее, зловещее введение.
Кино

Кровопролитие, сложные паутины и пугающее, зловещее введение.

Почему Венецианский кинофестиваль открывается с разорванными кишками – событием, которое не ограничивается любителем этого певец Эй prevaтиicient filmmaker Tim Burton.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Началось кинопоказ на этой неделе.
Кино

Началось кинопоказ на этой неделе.

В фильме «Все по пятьдесят» Мерт Блютрау и Лаура Тонеке играют разведённую пару, в то время как Хантер Шафер поражает зрителей своим выступлением в жутком триллере «Кукушка». Оба фильма в настоящее время можно увидеть в кинотеатрах.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Молодые женщины в фильме отважут
Кино

Девушки бросают вызов авторитету с помощью мелодического выражения

Глория! представляет малоизвестных музыкантов 1800-х годов, перенося их на кинематографическую площадку. Эта воодушевляющая история освобождения звучит как энергичная театральная музыка.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Поразительные события в этой картине cadastranno в кpитеpные крики подавляющeй мощности,...
Кино

Известный актер Хантер Шефер снимается в ужасающем триллере "Кукушка".

В тревожном фильме под названием 'Кукушка', молодая дама переезжает вместе со своей семьей в тихий альпийский курорт, но мирный покой быстро сменяется кошмаром. Подозрительные звуки и странные происшествия усиливают страх до предела, который трудно представить.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Хайденхайм выходит в Лигу Европы
Спорт

Хайденхайм выходит в Лигу Европы

Хайденхайм выходит в Лигу Европы 1. FC Heidenheim триумфально пробился в групповой этап Лиги конференций. В ответном матче плей-офф против "БК Хакен" швабы проявили упорство и благодаря двум поздним, великолепным голам Пауля Ваннера (84.) и Матиаса Хонсака (90+2) одержали победу со счетом 3-2 (1-0). Тренером команды является

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Здесь можно увидеть немецких спортсменов Феликса Штренга и Давида берхера, участвующих в...
Федеральные земли Германии

В медицинском учреждении организуется мероприятие под названием "Празднование разнообразия".

Поощрение идеи включения можно осуществлять различными способами. Например, травматический центр Франкфурта организовывает день действий, синхронизированный с Паралимпийскими играми, которые проходят в Париже.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Трамп выражает желание повысить рождаемость, выбирая вежливое выражение
Политика

Трамп предлагает правительственное финансирование процедур искусственного оплодотворения.

В недавнем прошлом суд в Алабаме принял решение, которое вызвало значительную политическую controversyaround искусственного оплодотворения в США. В настоящий момент бывший президент Трамп выступает с необычной клятвой.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Большая авария на автомобиле привела к закрытию трассы А31 в направлении Эмдена
Федеральные земли Германии

Большая авария на автомобиле привела к закрытию трассы А31 в направлении Эмдена

Машина выезжает с автобана 31, переворачивается и все же снова присоединяется к дороге. Помимо временных затруднений в движении, этого инцидента имеют и другие последствия.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно