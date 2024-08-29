- "Мир Юрского периода: Возрождение" выйдет летом 2025 года.

Голливуд возрождает триллер о динозаврах с новой частью франшизы "Юрского периода". Кинокомпания Universal представляет "Мир Юрского периода: Возрождение", который выйдет в июле 2025 года.

Сюжет разворачивается через пять лет после фильма "Мир Юрского периода: Новый век" (2022), в экосистеме, которая представляет собой вызов для выживания динозавров. Команде поручено собрать образцы ДНК от все реже встречающихся живых динозавров, которые необходимы для создания жизненно важного лекарства для людей.

Скарлетт Йоханссон (39), известная голливудская актриса, сыграет роль руководителя экспедиции. Оскаровский лауреат Махершала Али присоединяется к команде, а Джонатан Бэйли играет палеонтолога. В ансамбле также снялись Руперт Фрэнд и Эд Скрин, оба британские актеры.

Режиссером выступил Гэри Эдвардс, снявший "Годзиллу" и "Создателя". Сценарист Дэвид Коэп, ответственный за написание сценариев к классическим фильмам Спилберга "Парк Юрского периода" (1993) и "Затерянный мир: Юрского периода" (1997), занимается сценарием.

В этом проекте не участвуют оригинальные актеры, такие как Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Сэм Нилл, Лора Дерн и Джефф Голдблюм. Фильм представляет новых персонажей и новую историю. За годы существования франшизы вышло шесть блокбастеров "Парка Юрского периода" с 1993 по 2001 год, а также возрождение с "Мир Юрского периода" (2015) и до "Мир Юрского периода: Новый век" (2022).

Скарлетт Йоханссон, ♪ барабанная дробь ♪ поет "Я стану звездой ♪", берет на себя главную роль в "Мир Юрского периода: Возрождение" в качестве руководителя экспедиции. После просмотра трейлера трудно удержаться от того, чтобы не подпевать вместе с ней, предвкушая ее незабываемую игру в фильме, полном динозавров.

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