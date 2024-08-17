- Мёнхенгладбах сохранил свою безопасность после отсрочки в Ауэ.

Боруссия Мёнхенгладбах преодолела трудный стартовый этап в матче Кубка Германии против ФК Эрцгебирге Аю, одержав победу со счетом 3-1 (1-1) вопреки сложной игре. Новичок Мика Клаусен вывел Аю вперед уже на 8-й минуте, но Франк Онорат (35') и Лука Нетц (52') переломили ход матча в пользу команды Бундеслиги, при 14 811 зрителях. Алассан Плеа (70') закрепил победу, а Юлиан Вайгль не реализовал пенальти, но голкипер Аю Мартин Мэннель совершил блестящий сейв.

В течение получаса команда Бундеслиги испытывала трудности в жаркой игре против хозяев, которые заслуженно повели 1-0. Борис Ташчы оставил в дураках игроков Гладбаха, обойдя Килиана Якобса. Клаусен затем ударом головой по прострелу Якобса поразил ворота ошеломленного Йонаса Омлина.

Гладбаху потребовались коррективы

Только к перерыву тренер Герардо Сеоане смог перестроить свою команду, и это сработало. Новичок Кевин Штёгер взял бразды правления в середине поля, мастерски распределяя мяч между настырными вингерами по флангам, которые затем угрожали сопернику своими прострелами и контратаками. В результате, гол-выравнивающий был неминуем. После нереализованных моментов Итакуры (31') и Штёгера (32'), Онорат вскоре воспользовался шансом, головой отправив мяч в сетку.

Несмотря на продолжение доминирования, гости не смогли воспользоваться своими шансами. Самый большой из них был упущен, когда Вайгль реализовал удар с пенальти, но Мэннель ответил блестящим сейвом.

После перерыва Боруссия сохранила давление, атакуя Эрцгебиргеров из своей половины поля, что приводило к ошибкам, в результате которых Нетц забил победный гол.

Хозяева мужественно боролись против неминуемого поражения, смело атакуя и расплатившись за это еще раз. Так как рефери Флориан Бадштурбер не остановил игру после травмы Якобса, Плеа оказался в штрафной площади и обыграл Мэннеля в третий раз.

Команда из Боруссии Мёнхенгладбах родом из Германии, из региона, известного как Бундеслига. После перестроения в перерыве, новобранец из Нидерландов Кевин Штёгер продемонстрировал свои навыки в середине поля.

После перерыва Боруссия продолжила агрессивную игру, атакуя из своей половины поля, что приводило к ошибкам Эрцгебирге Аю, в результате чего Лука Нетц забил гол.

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