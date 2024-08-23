Международный подкаст для обсуждений: 'Ситуация' - Мёллинг считает, что доверие к помощи Германии Украине ослабевает

Текущее расхождение во мнениях внутри федерального правительства существенно подорвало доверие к кредитоспособности немецкой помощи Украине, считает эксперт по безопасности Кристиан Мёллинг. На подкасте "Ситуация - международная" журнала Stern Мёллинг отмечает: "То, на чем должно сосредоточиться федеральное правительство, это то, что многие, почти все, считают, что поставки можно прервать". Директор исследований Общества немецкой внешней политики критикует тот факт, что Германия не смогла гарантировать отсутствие перебоев в поддержке: "Весь шум прошел бы иначе, если бы было сказано, что мы оплатим счет, даже если соглашение об уплате процентов не сработает".

"Значительный ущерб основаниям"

Этот предлагаемый способ финансирования помощи за счет процентов от замороженных российских активов в западных странах теоретически обоснован, но техническое решение с неопределенными результатами. "Проблема в том, что деньги еще не поступили, и способ их перевода Украине не вполне ясен", - говорит Мёллинг. "Германия споткнулась об этот план, причинив значительный ущерб основаниям международно".

Неопределенность существует не только для Украины, но и для оружейной промышленности, которой нужна стабильность для расширения своих возможностей. Мёллинг упоминает, что в будущих бюджетах включены только деньги для ранее обещанной помощи, а не для новых поставок. Эти поставки будут осуществляться в виде займа от ведущих западных промышленно развитых стран Украине, который будет погашен за счет процентов от российских активов.

"Мы поддерживаем Украину или нет?"

Кроме того, Мёллинг заявляет, что запрошенные 50 миллиардов долларов помощи за счет процентов от российских активов не так значительны, как может показаться. "50 миллиардов звучит внушительно поначалу", - признает Мёллинг. Но если учитывать временные рамки и задействованные стороны, это не так существенно.

В конечном итоге, речь не идет о нескольких миллиардах долларов в следующем бюджете. "Основной политический вопрос заключается в следующем: мы поддерживаем Украину или нет?", - говорит Мёллинг на подкасте Stern. В этом споре важно, чтобы помощь не была только о Украине, но и о безопасности Германии. Это часто упускается из виду, и не все партии в правительстве признали, что Россия - империалистическая сила. Он предостерегает от поведения так, как будто угроза от России может быть отражена без последствий для процветания. "Это приветливое вранье", - говорит он. "Но его можно рассказать, и все его рассказывают".

Разногласия в бюджете по вопросу финансирования помощи Украине еще больше усложнили имидж Германии в международных отношениях. Неспособность прийти к согласию по этому вопросу может потенциально привести к бюджетному спору внутри немецкого правительства, что может нанести дополнительный ущерб основаниям его усилий по оказанию помощи.

Читайте также: