Минни Драйвер играет королеву Елизавету как женщину с политической властью.

В недавнем интервью CNN актриса Минни Драйвер рассказала, как она подошла к роли одной из самых влиятельных монархов Англии во втором сезоне сериала Starz "Змеиная королева".

"У меня было много бесед с Джастином Хейтом [исполнительным продюсером] обо всех различных аспектах, которые мы увидим в ней. Игривость, в основном, видя, как она использует свою сексуальность как силу", - сказала Драйвер. "Я сосредоточилась на тех вещах, которые будут отличать мое выступление, а не возвращалась к предыдущим, потому что это уже заложено - невероятная власть, которой обладала эта женщина".

Драйвер не упускает из виду тот факт, что она пришла к этой роли в то время, когда много говорят о женщинах на руководящих позициях.

Она играет вместе с Сэмюэлой Мортон роль Екатерины Медичи, королевы Франции, известной как "Змеиная королева" за свою хитрость и власть, которую многие считали полученной и удерживаемой благодаря жестокости. Хотя история не подтверждает, что женские правители когда-либо встречались лично, они общались, и второй сезон сериала воображает, какой была их отношения.

Драйвер сказала, что она полностью довольна тем, что сериал берет художественную лицензию.

"Они были связаны и друзья, и я считаю, что это просто блестящая идея развлечения, что мы не говорим, что это абсолютно факт-в-факте версия того, что мы знаем, что произошло", - сказала она.

Вместо этого актриса, известная своими ролями от "Хорошего волнения" до "Уилл и Грейс", погрузилась в "fabulation" того, что могло быть между двумя монархами, когда женщины имели очень мало прав.

Драйвер хотела уловить каждую деталь, в том числе и пышный стиль королевы Елизаветы.

"Это было как три с половиной часа каждый день на макияж, костюм, прическу. Это было много, это был трансформация", - сказала она. "Эта трансформация была так важна для этого персонажа и того, как она выглядела. Не только потому, что исторически мы знаем, что, по крайней мере, в портретах, которые мы видели, она выглядела так, но и потому, что это была ее маска. Это был способ, которым она встречала мир".

Встречать мир в свете софитов - это динамика, с которой Драйвер сталкивается уже давно.

Она засмеялась и восприняла это как комплимент, когда автор этой статьи сравнила ее с певицей Адель в способности, казалось бы, сохранять частную жизнь в перерывах между проектами.

Она сказала, что ей это удается благодаря социальным сетям.

"Я люблю социальные сети, потому что я могу кормить свою настоящую жизнь в социальные сети, но это как на моих условиях", - сказала Драйвер. "Так что люди видят, как я поехала на серф-поездку с моими девочками, они видят костер, который мы сделали на пляже на день рождения моих детей".

Это прямое общение со своей аудиторией также привело к тому, что на Драйвер стало меньше обращать внимание папарацци, сказала она.

"Кажется, все это утихло, и я задумываюсь, не потому ли, что мы можем сами контролировать нарратив через социальные сети", - задумалась она. "Мы можем дать версию того, кто мы есть и как мы живем, которая является аутентичной. Потому что я думаю, что это то, чего хотят люди сейчас. Я думаю, что люди ценят аутентичность".

Это также позволяет Драйвер предаваться своим увлечениям, таким как ее подкаст "Minnie Questions with Minnie Driver", в котором она беседует с "экспертами и пионерами" из разных областей и задает им семь коротких вопросов.

Так что же Драйвер спросила бы у королевы Елизаветы?

"Я бы действительно спросила, что она думает о секрете того, как ей удалось так долго править. Это был Фрэнсис Уолсингем, секретарь королевы Елизаветы, который создал первую службу безопасности и убил всех, кто пытался ее убить? Или тот факт, что у нее был любовник, о котором никто никогда не знал, который поддерживал ее на протяжении всего пути? Я бы хотела знать, как она смогла стать такой долгой королевой".

Второй сезон "Змеиной королевы" выходит на Starz с новыми эпизодами, которые выходят на линейном канале по пятницам в 8 вечера по восточному времени.

В своем подкасте Драйвер часто общается с "экспертами и пионерами", и если бы у нее была возможность, она бы спросила королеву Елизавету о секретах ее долгого правления, возможно, упомянув Фрэнсиса Уолсингема или ее таинственного любовника.

При своей напряженной актерской карьере Драйвер находит развлечение в своем подкасте "Minnie Questions with Minnie Driver", где она исследует разные темы с разными гостями.

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