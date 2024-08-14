Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Минни Драйвер играет королеву Елизавету как женщину с политической властью.

Много женщин воплощали на экране первую королеву Елизавету, правившую 45 лет в 16 и 17 веках, но Минни Драйвер решила не акцентировать внимание на этом, когда играла ее в сериале "Королева змей".

 and  Melissa Williams
Время чтения 3 минут

Минни Драйвер играет королеву Елизавету как женщину с политической властью.

В недавнем интервью CNN актриса Минни Драйвер рассказала, как она подошла к роли одной из самых влиятельных монархов Англии во втором сезоне сериала Starz "Змеиная королева".

"У меня было много бесед с Джастином Хейтом [исполнительным продюсером] обо всех различных аспектах, которые мы увидим в ней. Игривость, в основном, видя, как она использует свою сексуальность как силу", - сказала Драйвер. "Я сосредоточилась на тех вещах, которые будут отличать мое выступление, а не возвращалась к предыдущим, потому что это уже заложено - невероятная власть, которой обладала эта женщина".

Драйвер не упускает из виду тот факт, что она пришла к этой роли в то время, когда много говорят о женщинах на руководящих позициях.

Она играет вместе с Сэмюэлой Мортон роль Екатерины Медичи, королевы Франции, известной как "Змеиная королева" за свою хитрость и власть, которую многие считали полученной и удерживаемой благодаря жестокости. Хотя история не подтверждает, что женские правители когда-либо встречались лично, они общались, и второй сезон сериала воображает, какой была их отношения.

Драйвер сказала, что она полностью довольна тем, что сериал берет художественную лицензию.

"Они были связаны и друзья, и я считаю, что это просто блестящая идея развлечения, что мы не говорим, что это абсолютно факт-в-факте версия того, что мы знаем, что произошло", - сказала она.

Вместо этого актриса, известная своими ролями от "Хорошего волнения" до "Уилл и Грейс", погрузилась в "fabulation" того, что могло быть между двумя монархами, когда женщины имели очень мало прав.

Драйвер хотела уловить каждую деталь, в том числе и пышный стиль королевы Елизаветы.

"Это было как три с половиной часа каждый день на макияж, костюм, прическу. Это было много, это был трансформация", - сказала она. "Эта трансформация была так важна для этого персонажа и того, как она выглядела. Не только потому, что исторически мы знаем, что, по крайней мере, в портретах, которые мы видели, она выглядела так, но и потому, что это была ее маска. Это был способ, которым она встречала мир".

Встречать мир в свете софитов - это динамика, с которой Драйвер сталкивается уже давно.

Она засмеялась и восприняла это как комплимент, когда автор этой статьи сравнила ее с певицей Адель в способности, казалось бы, сохранять частную жизнь в перерывах между проектами.

Она сказала, что ей это удается благодаря социальным сетям.

"Я люблю социальные сети, потому что я могу кормить свою настоящую жизнь в социальные сети, но это как на моих условиях", - сказала Драйвер. "Так что люди видят, как я поехала на серф-поездку с моими девочками, они видят костер, который мы сделали на пляже на день рождения моих детей".

Это прямое общение со своей аудиторией также привело к тому, что на Драйвер стало меньше обращать внимание папарацци, сказала она.

"Кажется, все это утихло, и я задумываюсь, не потому ли, что мы можем сами контролировать нарратив через социальные сети", - задумалась она. "Мы можем дать версию того, кто мы есть и как мы живем, которая является аутентичной. Потому что я думаю, что это то, чего хотят люди сейчас. Я думаю, что люди ценят аутентичность".

Это также позволяет Драйвер предаваться своим увлечениям, таким как ее подкаст "Minnie Questions with Minnie Driver", в котором она беседует с "экспертами и пионерами" из разных областей и задает им семь коротких вопросов.

Так что же Драйвер спросила бы у королевы Елизаветы?

"Я бы действительно спросила, что она думает о секрете того, как ей удалось так долго править. Это был Фрэнсис Уолсингем, секретарь королевы Елизаветы, который создал первую службу безопасности и убил всех, кто пытался ее убить? Или тот факт, что у нее был любовник, о котором никто никогда не знал, который поддерживал ее на протяжении всего пути? Я бы хотела знать, как она смогла стать такой долгой королевой".

Второй сезон "Змеиной королевы" выходит на Starz с новыми эпизодами, которые выходят на линейном канале по пятницам в 8 вечера по восточному времени.

В своем подкасте Драйвер часто общается с "экспертами и пионерами", и если бы у нее была возможность, она бы спросила королеву Елизавету о секретах ее долгого правления, возможно, упомянув Фрэнсиса Уолсингема или ее таинственного любовника.

При своей напряженной актерской карьере Драйвер находит развлечение в своем подкасте "Minnie Questions with Minnie Driver", где она исследует разные темы с разными гостями.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В новом сезоне 'Эмили в Париже', Лили Коллинз отправляется в Рим. Это не единственное изменение, на...
Общество

Интервью прервано землетрясением

- Интервью прервано землетрясением Во время интервью в рамках пресс-тура нового, четвертого сезона популярного сериала "Эмилия в Париже" внезапно дрогнула земля. Землетрясение магнитудой 4,4 в Лос-Анджелесе прервало беседу с главной актрисой Лили Коллинз (35), Лукасом Браво (36), Филиппой Leroy-Beaulieu (61) и Эшли Парк (33). "Это было

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно