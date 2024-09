"Министру иностранных дел Великобритании угрозы Путина не подходят, как "значительная ерунда" и "империалистический фашизм"

Давид Ламми Дисмиссирует Угрозы Путина как ПоказухуМинистр иностранных дел Великобритании Давид Ламми высмеивает угрозы президента России Владимира Путина, называя их пустой болтовней. "Он только лает, не кусается. Бросает танки, ракеты и даже ядерное оружие как угрозы," - говорит Ламми в интервью BBC. Несмотря на тактику запугивания Путина, "нам не следует позволять ему отклонять нас от нашего курса," - заявляет Ламми, называя российского лидера "жаждущим власти тираном". Когда его спрашивают, лжет ли Путин, угрожая ядерной войной, Ламми отвечает: "Путин просто натирает свои ботинки нашими страхами. Это спектакль."

3:25: Не менее 28 Пострадавших в результате Удара Гвидунной Ракетой в ХарьковеУдар управляемой ракетой по высотному зданию в Харькове, Украина, оставляет не менее 28 раненых, в том числе 3 детей. "Взрыв вызвал пожар в жилом небоскребе," - объясняет губернатор Харькова Олег Синегубов в Telegram. Также были повреждены объекты инфраструктуры в городе. (См. также записи с 9:46 и 7:03.)

2:55: Москва Угрожает США из-за Санкций против RTМосква резко критикует американские санкции против государственного телеканала России RT и угрожает ответными действиями. "Американское правительство не сойдет с рук этого," - заявляет Мария Захарова, spokeswoman Министерства иностранных дел России, как сообщается на официальном сайте министерства. Это считается предупреждением американским журналистам, все еще работающим в России. В марте 2023 года Россия задержала американского репортера Эвана Гершкович по обвинению в шпионаже. Гершкович провел 16 месяцев в заключении, прежде чем быть освобожденным в результате обмена заключенными. tanto Гершкович, как и "The Wall Street Journal", неоднократно отрицали обвинения. Захарова обвиняет США в цензуре и нарушении свободы прессы. Своими действиями против RT США начали новую волну ограничений против российских СМИ и журналистов, жалуется Захарова.

2:28: Президент Ирана Примет Участие в Саммите БРИКС в РоссииИран укрепляет свои связи с Россией и примет участие в саммите БРИКС. Президент Хасан Рухани посетит Казань, Россию, как сообщается по данным российских СМИ. Посол Ирана в Москве Али Акбар Салехи также объявил о встрече на высшем уровне с президентом России Путиным во время саммита с 22 по 24 октября. Планируется заключить всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве. Госсекретарь США Джон Керри обвинил Иран в поставках ракет России для использования на Украине. Иран это отрицает.

1:55: Новый Министр Иностранных Дел в Киеве Предупреждает: Не Верьте Блефу ПутинаМинистр иностранных дел в Киеве Андрей Сибига предупреждает союзников Украины не поддаваться на угрозы Путина. Его цель - ослабить поддержку Украины. "Вместо этого союзники должны ее укрепить," - пишет Сибига в Facebook. "Блефы Путина не срабатывают." Он указывает на то, что Путин неоднократно угрожал неясными последствиями, но ни разу не выполнил своих угроз. Это было так, когда Запад начал поставлять оружие Украине, когда Финляндия и Швеция присоединились к НАТО и когда Украина получила свои первые истребители F-16. "Когда сталкивается с силой, Путин отступает и находит способы объяснить это своему народу."

1:30: "Немецкая Позиция по Таурусовым Ракетам воспринимается как Упрямство"Дебаты о поставках Германии Таурусовых крылатых ракет Украине накаляются, но канцлер Шольц четко заявил, что не даст на это согласие. Это не находит понимания в Украине, как сообщает корреспондент ntv Кавита Шарма.

1:03: Губернатор Сообщает о Двух Жертвах в результате УдараRussianskoy Raketoy в ОдессеПо меньшей мере два человека погибли в результате удара российской ракеты по пригородам Одессы, Украина, как сообщается в украинских сообщениях. Жертвами, супружеской парой, стали в субботу вечером, сообщает региональный губернатор. Еще один человек ранен. Preliminary findings suggest a warhead containing banned cluster munitions was used. Украинские ВВС сообщают о двух ударах по пригородам.

12:28: Украинская Армия Уничтожает Понтонный Мост и Центр УправленияRussianskoyУкраинская армия сообщает об уничтожении понтонного моста, построенного русскими. Местонахождение моста не уточняется Генеральным штабом армии. Всего за предыдущий день было поражено шесть районов сосредоточения противника с воздуха или артиллерией. Кроме понтонного моста, был уничтожен артиллерийский комплекс. Еще одной целью был центр управления и контроля.

11:58: Женщины Украины Разминируют Поля в Отсутствие МужчинИз-за войны в Украине сотни тысяч солдат сражаются, создавая дефицит рабочей силы, особенно на традиционных мужских работах. В результате все больше женщин переобучаются и берут на себя такие роли. Репортер Кавита Шарма посещает некоторых из них в юго-восточной части Украины и возле Киева.

11:25: Ишингер Предлагает Смягчить Ограничения на Использование Украиной Оружия ЗападныхБывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предлагает ослабить ограничения на использование Украиной западного оружия. "Если бы мы просто сказали, что обязуем Украину использовать системы вооружения, которые мы поставляем, в соответствии с нормами международного права, это было бы яснее и проще для всех," - сказал Ишингер "Süddeutsche Zeitung". Это означало бы, что госпитали не могли бы быть целью - то, что русские делают уже давно, - но военные цели, такие как аэропорты или стартовые площадки, могли бы быть атакованы, даже на территории России, чтобы предотвратить атаки управляемыми ракетами.

10:53 Обмены пленными растут после операции "Курск" Эксперты считают, что всплеск обменов пленными между Украиной и Россией, возможно, связан с операцией "Курск", начавшейся 6 августа. С тех пор было три случая, в результате которых было обменяно по 267 человек с каждой стороны, согласно данным Института изучения войны (ISW). В отличие от этого, с января по 6 августа произошло только три обмена, затронувшие примерно 800 украинцев и 800 россиян. Украинские власти заявляют, что операция "Курск" укрепила позиции Украины в переговорах об обмене пленными с Россией, так как Кремль продолжал отказываться от усилий Украины по ведению переговоров.

10:16Russians advance on the Eastern Front Russian forces are gradually advancing on the eastern frontline in Ukraine, making incremental gains near Wuhledar and south of the logistics hub Pokrovsk, according to the British Ministry of Defence. However, Russian forces have not significantly approached Pokrovsk in the past week.

09:46 Ukraine Reports Air Assault and Missile Strikes Ukraine's air force reports that Russia launched 14 drones overnight, with air defenses shooting down ten of them. One rocket-guided missile was also intercepted. Furthermore, Russia fired two ballistic missiles, but the air force failed to provide updates on their outcomes or any collateral damage or casualties attributed to the attacks. Authorities in the Kharkiv region reported fires as a result of Russian shelling and infrastructure damage to several buildings in Kharkiv city.

09:10 Расширение системы распознавания лиц в метро России вызывает обеспокоенность Расширение системы распознавания лиц в метро России вызывает обеспокоенность правозащитников. Радио Свободная Европа/Радио Свобода, финансируемое США, сообщает, что система "Фейс Пей", доступная в Москве уже три года, скоро будет запущена в шести дополнительных городах, в том числе Казани, где пользователи смогут зарегистрироваться в системе. Для оплаты пользователям нужно просто посмотреть в камеру, установленную на турникете, как сообщается в российских СМИ. Система также планируется к установке во всех метро России к следующему году. Критики опасаются, что в Москве камеры безопасности уже использовались для задержания лиц, подозреваемых в участии в антиправительственных протестах и журналистов, освещавших эти события. Адвокат Андрей Федорков, работающий с запрещенной российской правозащитной организацией "Мемориал" в поддержку политических заключенных, опасается, что "Фейс Пей" также может быть использован в этих целях, учитывая, что это может стать "еще одним мощным инструментом для мониторинга и контроля граждан".

08:02 Ночью российские системы ПВО сбили 29 дронов над территорией Российские системы ПВО якобы сбили 29 дронов над несколькими регионами ночью, согласно данным Министерства обороны России. Дроны были запущены с Украины, большинство из которых были перехвачены над граничащим с Украиной Брянским регионом.

07:31 Штегнер защищает участие в антивоенной демонстрации Заместитель председателя фракции СДПГ по вопросам внешней политики Ральф Штегнер защищает свой план участия в демонстрации, в которой также примет участие Сахра Wagenknecht, соосновательница Левой партии. Он заявляет, что не ассоциирует себя ни с кем и планирует выразить свои социал-демократические взгляды в своей речи. Он также подчеркивает, что не согласен со всеми выступающими или поддерживает каждый призыв. "Пока фашисты, антисемиты и расисты исключены, я могу терпеть разные мнения." Демонстрация "Нет войне - сложите оружие" 3 октября в Берлине была организована инициативой "Никогда больше войны". Инициатива требует переговоров о немедленном прекращении огня в Украине и Газе, а также запрета на экспорт оружия в Украину, Израиль или любую другую страну. Она также критикует военное строительство правительства, возглавляемого СДПГ. Михаэль Рот из СДПГ раскритиковал демонстрацию, сказав: "Отказ назвать Россию и ХАМАС агрессорами - позор". МEP FDP Мари-Агнес Штрак-Циммерманн прокомментировала план Штегнера участвовать в демонстрации: "Это действительно вредит его партии и правительству". Подробнее здесь.

07:03 Харьков снова подвергся российским атакам Харьков снова был атакован российской военной overnight, сообщают украинские власти. Губернатор региона сообщает, что здание на территории больницы было повреждено, что вызвало пожар в образовательном учреждении, пораженном из ракетной установки. К счастью, об инциденте сообщается, что нет пострадавших. Харьков - один из самых часто обстреливаемых городов, расположенный всего в 30 километрах от России.

06:29 Контрнаступление Украины, вероятно, задерживает все больше российских войск Контрнаступление Украины, похоже, задерживает все больше российских военнослужащих, согласно Институту изучения войны. Операция заставила российское военное командование перебросить подразделения из Украины в Курскую область и направить свежие войска из России в Курск вместо линии фронта в Украине. Изначально в Курской области было 11 000 российских солдат, но теперь Украина оценивает их количество в 30 000-45 000 человек.

03:04 Советник Байдена: Президент будет сосредоточен на Украине в оставшийся срок Президент США Джо Байден планирует использовать оставшийся срок своего пребывания в должности для укрепления позиции Украины в ее конфликте с Россией, согласно его советнику по национальной безопасности Джейку Салливану. Говоря на конференции Ялта европейской стратегии (YES) в Киеве, Салливан выразил стремление Байдена "оптимально позиционировать Украину для победы" в течение следующих четырех месяцев.

1:43 Сообщение: бывшие британские политики призывают к использованию Украиной дальнобойных ракет на территории РоссииПять бывших министров обороны Великобритании, в том числе бывший премьер-министр Борис Джонсон от Консервативной партии, якобы призывают лидера лейбористов Кира Стармера разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты на территории России, даже без поддержки США, согласно Sunday Times. Они предупредили нынешнего премьер-министра, что "любое дальнейшее промедление только укрепит президента Путина", как указано в сообщении.

0:52 Руководитель разведки: Северная Корея представляет наибольшую угрозу для Украины от союзников РоссииПо словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, Северная Корея представляет наибольшую угрозу для Украины среди союзников России. "Из всех этих российских союзников, Северная Корея является нашей главной проблемой", - сказал он на конференции Yalta European Strategy (YES) в Киеве. Военная помощь Северной Кореи России, в том числе большие количества боеприпасов, "значительно усиливает бои", как он отметил в ответ на вопрос о поддержке со стороны союзников России, таких как Иран и Китай. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о планах укрепить связи с Россией во время переговоров с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в пятницу. Киев следит за поставками оружия Северной Кореи в Москву и наблюдает за их влиянием на battlefield. "Есть прямая связь. Они поставляют значительные количества артиллерии, что вызывает беспокойство", - добавил глава украинской разведки.

23:21 Украина: России придется столкнуться с проблемами вербовки к середине 2025 годаК середине следующего года Россия столкнется с проблемами вербовки, согласно Украине. Правительство Москвы столкнется с дилеммой летом 2025 года, либо объявить мобилизацию, либо как-то снизить интенсивность боевых действий, заявляет глава украинской разведки Кирилл Буданов на конференции в Киеве. Это может кардинально изменить курс России. Москва пока не комментировала это.

22:20 Шольц: российское нападение на Украину - "полное безумие"Канцлер Германии Олаф Шольц осудил президента России Владимира Путина за то, что он подрывает будущее России, начав войну против Украины. "Война также полное безумие с точки зрения России", - сказал он на диалоге с гражданами как член Бундестага от СДПГ в бранденбургском городе Пренцлау. Для своих империалистических амбиций Путин отправляет сотни тысяч российских солдат на то, чтобы получить ранения и погибнуть, и портит экономические отношения России со многими странами по всему миру. "И Украина будет иметь более сильную армию, чем у нее была раньше", - добавил Шольц. Германия продолжит военную помощь Украине, чтобы предотвратить падение атакованной страны и предотвратить успех грубого нарушения правил в Европе. "Путин ставит под угрозу будущее своей страны". Мирное решение возможно только в том случае, если Россия признает, что Украина не является вассальным государством.

22:01 Смешанные результаты в боях за КурскУкраинские войска захватывают новые территории в ходе своего наступления в западную российскую область Курск, но также теряют территорию из-за контрнаступления России. Согласно проправительственному украинскому военному каналу Deep State, украинские подразделения захватили три дополнительных поселения. С другой стороны, контрнаступление России оттесняет украинских солдат обратно в районе деревни Снагость. На карте, опубликованной Deep State, виден значительный прорыв в линиях обороны Украины. Эти утверждения еще не могут быть независимо подтверждены. В начале августа украинские войска вторглись в российский приграничный регион Курск, заявив о контроле над примерно 1300 квадратными километрами и около 100 поселений, в том числе городом Суджа. Эксперты предполагают более скромные территориальные приобретения. На этой неделе российская армия предприняла первую серьезную попытку вытеснить украинских солдат.

21:41 США: задержки с помощью Украине из-за "логистических" проблемЗадержки с американской военной помощью Украине вызваны "сложными логистическими проблемами", согласно американским официальным лицам. "Это не вопрос политической воли", - говорит Джейк Салливан, советник по национальной безопасности Белого дома, в Киеве, столице Украины, на конференции Yalta European Strategy (YES), на которой он присутствовал по видеосвязи. Принимая во внимание положение Украины, США должны "сделать больше и работать лучше", признает Салливан. Президент США Джо Байден "решительно настроен" использовать оставшееся ему время на посту, чтобы "положить Украину в выгодное положение для победы", как он заявляет. Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретятся на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке позже в этом месяце, как объявил Салливан.

20:57 Шольц: планы судить подозреваемых в саботаже газопровода "Северный поток" в немецких судахОлаф Шольц назвал саботаж трубопроводов газопровода "Северный поток" в Балтийском море "терактом". Как канцлер Германии, Шольц хочет судить виновных в немецкой судебной системе. Он поручил всем службам безопасности и федеральному прокурору расследовать инцидент беспристрастно, упомянув это во время диалога с гражданами как член парламента от СДПГ в Пренцлау, Бранденбург. "Наша цель - судить тех, кто ответственен, в немецком суде, если мы сможем их арестовать", - заявил Шольц. Шольц также опроверг утверждение о том, что немецкое правительство отказалось от поставок российского природного газа. Это было Россия, которая прекратила поставки газа через газопровод "Северный поток 1". Это привело к росту цен, правительственным субсидиям и поиску альтернативных источников газа, что обошлось Германии примерно в 100 миллиардов евро. Взрывы на трубопроводе произошли только после того, как Россия прекратила поставки газа в Западную Европу через Балтийское море. В августе федеральный прокурор выдал первый ордер на арест гражданина Украины по обвинению в саботаже.

20:24 G7 критикует Иран за поставки ракет РоссииРуководство "Большой семерки", группы ведущих экономически развитых демократий, осудило поставки оружия Ираном России, несмотря на многочисленные международные призывы прекратить эти поставки. По заявлению Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и главы МИД ЕС, Иран продолжает наращивать военную поддержку России в конфликте против Украины, поставляя оружие, которое используется для убийства мирных украинцев и атак на критически важную инфраструктуру. Недавно Великобритания и США сообщили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Тегеран опроверг эти утверждения. В заявлении, опубликованном в рамках presidency G7 Италии, говорится: "Иран должен прекратить всякую поддержку незаконной и необоснованной войны России против Украины и прекратить поставки баллистических ракет, беспилотников и связанной с ними технологии, представляющей непосредственную угрозу украинскому народу и международной и европейской безопасности". "Мы остаемся привержены тому, чтобы удерживать Иран ответственным за его необоснованную поддержку незаконной войны России в Украине, которая подрывает глобальную безопасность". Германия, Франция и Великобритания уже ввели новые санкции против Ирана, а ЕС рассматривает более строгие меры. Узнайте больше здесь.

19:41 Путин призывает к свободе слова в послании к медиа-форуму БРИКСВ, казалось бы, ироничном повороте событий для своих заключенных критиков, президент России Владимир Путин подчеркнул важность свободы слова и информации. В видеообращении к участникам медиа-форума стран БРИКС в Москве он заявил, что в условиях "развития сложного процесса многополярности" необходимо защищать концепции достоверности информации. "Настоящая свобода слова, представляющая собой разнообразные точки зрения, стимулирует поиск решений и общих решений мировых проблем", - заявил Путин. По его словам, СМИ играют ключевую роль в создании справедливого мирового порядка, предоставляя людям "непредвзятый и непредвзятый взгляд на мир". Однако, несмотря на слова Путина, свобода слова и СМИ отсутствуют в авторитарном режиме России. Независимые СМИ закрыты и подавлены, а оппоненты правительства преследуются в судебном порядке. Российское агентство ТАСС существует с 1904 года, изначально работая под различными названиями и обозначениями. Сегодня оно является крупнейшим новостным агентством страны и часто воспринимается как рупор правительства.

19:20 Шольц отвергает поставку крылатых ракет Taurus в УкраинуКанцлер Германии Олаф Шольц решительно отказался поставлять Украине дальнобойные точные оружия, в том числе крылатые ракеты Taurus, с дальностью от Украины до Москвы (примерно 500 километров), опасаясь "серьезной эскалации". На диалоге с гражданами в бранденбургском городе Пренцлау он заявил, что отказывается поставлять крылатые ракеты Taurus, добавив, что это также относится к другим дальнобойным оружиям, способным достичь таких расстояний. "Я сказал нет этому. И это, естественно, также относится к другим оружиям", - уточнил Шольц. "Это остается в силе. Даже если другие страны принимают другие решения". (См. также запись в 17:24.) Наиболее дальнобойное оружие, которое Германия предоставила Украине, - это ракетный комплекс Mars II, способный поражать цели на расстоянии 84 километров.

Комиссия выражает озабоченность в связи с санкциями США против RT, рассматривая их как угрозу свободе прессы.

Несмотря на угрозы Путина, Комиссия призывает союзников Украины не отступать от своего курса и усилить поддержку Украины.

