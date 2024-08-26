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Федеральные земли ГерманииНовостиХДС

Министр внутренних дел Сюттерлин-Вак выступает за единый подход правительства

Министр внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна призывает к депортации в Афганистан и Сирию вследствие происшествия в Солингене. Она считает, что федеральное правительство играет роль многократно.

 and  Ann Bradley
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Сюттерлин-Вакк продвигает высылку individuals в Афганистан и Сирию.
Сюттерлин-Вакк продвигает высылку individuals в Афганистан и Сирию.

- Министр внутренних дел Сюттерлин-Вак выступает за единый подход правительства

Сабина Сюттерлин-Ваак, министр внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна, выразила необходимость большей устойчивости после летального ножевого инцидента в Солingen. "Нам нужно держаться вместе как штату и действовать соответственно", - заявила политик ХДС агентству German Press. "Важно, чтобы преступники и потенциальные угрозы, независимо от их происхождения, были последовательно депортированы".

Министры внутренних дел различных штатов разделяют эту точку зрения, предлагая возможность принятия таких мер даже в отношении Сирии и Афганистана. "Мы надеемся, что федеральное правительство перестанет болтать и примет меры", - уточнила Сюттерлин-Ваак. Кроме того, необходима федеральная оценка ситуации, чтобы определить, по-прежнему ли критерии для дополнительной защиты для беженцев из этих стран актуальны. Эта защита предоставляется, когда беженец не может получить убежище, но находится в опасности подвергнуться жестокому обращению или смертной казни в своей стране.

"Мы продолжим требовать общенациональные меры, такие как ужесточение законов о ножах и безоружные зоны, с решимостью", - подчеркнула министр. Важны также регулярные проверки. "Тогда безоружные зоны также будут эффективны", - сказала Сюттерлин-Ваак.

Подозреваемый в инциденте в Солingen содержится под стражей

24-летний сирийский подозреваемый находится под стражей, обвиняемый в убийстве трех человек и ранении восьми, четверых тяжело, во время городского фестиваля в Солingen в пятницу вечером. Подозреваемый также обвиняется в членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и убийстве.

ХДС, как политическая партия, выразила поддержку более решительным действиям против преступников и потенциальных угроз, как упомянула Сабина Сюттерлин-Ваак, политик ХДС из Шлезвиг-Гольштейна. В этом контексте Сюттерлин-Ваак призвала федеральное правительство принять меры против Сирии и Афганистана, если это будет необходимо.

Министр внутренних дел Германии в Шлезвиг-Гольштейне, Сабина Сюттерлин-Ваак, является членом ХДС, той же партии, которая выступает за последовательную депортацию преступников и потенциальных угроз, независимо от их происхождения.

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