- Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии пока не сдался в случае Солингена.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) четко заявил в ландтаге Дюссельдорфа, что подозреваемый в смертельном ножевом нападении в Солingen не сдавался. Как он рассказал на совместном экстренном заседании комитетов по внутренним и интеграционным делам, патруль полиции заметил подозрительного мужчину поздно вечером в субботу возле места преступления. Его задержали из-за подозрительных действий и внешнего вида.

Рёль ясно дал понять, что не стоит делать предположений о том, что иностранная разведслужба дала наводку на 26-летнего сирийского подозреваемого. "Разведслужбы работают на основе следственной работы, с источниками, с осведомителями", - сказал Рёль. Любые спекуляции, даже если это всего лишь слухи, угрожают этой работе.

Из-за следственных полномочий федерального прокурора Рёль не смог раскрыть все детали, но он подтвердил, что окровавленный нож, найденный в центре города, с высокой долей вероятности был орудием убийства. Подозрительное видео сейчас исследуется экспертами из его ведомства. Оно соответствует стратегии пропаганды ИГ, добавил министр внутренних дел.

Герберт Рёль предупреждает об исламофобии

"Мы должны бдительно относиться к исламофобии", - подчеркнул он. В настоящее время 185 подозреваемых исламистов проживают в НРВ под наблюдением правоохранительных органов. "Подозреваемый из Солingen не входил в этот список", - отметил Рёль. Он также не был известен полиции и не имел истории правонарушений в сфере государственной безопасности. "Никто не следил за ним".

Министр внутренних дел НРВ критически оценил дискуссию о ужесточении контроля над оружием. "Подозреваемый из Солingen использовал нож, который, скорее всего, есть на кухне у многих", - подчеркнул он. Ношение такого ножа в общественных местах уже запрещено. "Его не должны были выпускать на улицу с ним", - заметил Рёль. Но запрет не предотвратил бы нападение.

Нападающие не останавливаются перед запретами

"Люди, а не оружие, убивают людей", - повторил министр. Те, кто намерен причинить вред, скорее всего, не обращают внимания на запреты. Более важно вести информированный и всесторонний диалог о том, какое снаряжение необходимо правоохранительным органам.

В предполагаемом исламистском нападении в Солingen преступник убил троих и ранил восемь человек ножом на городском фестивале в пятницу вечером. Подозреваемый, 26-летний сириец Исса Аль Х., содержится под стражей в Дюссельдорфе.

Расследование в Солingen

Федеральная прокуратура расследует его, в частности, по обвинению в убийстве и членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Группа взяла на себя ответственность за этот акт и также опубликовала видео в маске, якобы с подозреваемым. Подозреваемого должны были депортировать в Болгарию в прошлом году, но процесс провалился.

Полицейский патруль заметил подозрительного человека возле места преступления в Солingen в субботу вечером, что привело к его немедленному задержанию. Хотя подозреваемый в смертельном ножевом нападении не был задержан, этот инцидент подчеркивает важность патрулирования полиции в поддержании безопасности.

Бдительность позднего вечернего патруля полиции привела к обнаружению этого человека, подчеркивая важность постоянного наблюдения для предотвращения и расследования преступлений.

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