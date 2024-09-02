- Министр внутренних дел поддержал повышенный уровень угрозы со стороны ИГИЛ

Следуя за смертельным ножевым нападением в Солingenе, министр внутренних дел Гессена подчеркнул постоянную угрозу террористических организаций, таких как «Исламское государство» (ИГ). Комментируя ситуацию в своем штате, политик ХДС Роман Позечек сказал: «В прошлом году было зарегистрировано 146 преступлений, связанных с исламизмом, по сравнению с 27 в предыдущем году. Это увеличение более чем в четыре раза».

В Гессене сохраняется страх перед терактами, хотя нет конкретных признаков скорого нападения. Политик ХДС выразил обеспокоенность недавними успехами «Альтернативы для Германии» (АфД) на выборах в Восточной Германии в воскресенье.

Во время представления отчета Гессенского управления по защите конституции за 2023 год в Висбадене министр внутренних дел подчеркнул, что исламизм представляет опасность для демократии. В результате борьба с ним является приоритетной задачей сил безопасности Гессена.

Кроме того, одним из мероприятий, направленных на борьбу с исламизмом, стало запрещение Центра исламской культуры во Франкфурте в июле. В Северном Рейне-Вестфалии в Солingenе 23 августа подозреваемый в исламизме сириец убил троих человек и ранил восемь других ножевым ударом.

Также отмечен значительный рост правых экстремистских преступлений.

Министерство внутренних дел также уделяет внимание правому экстремизму: количество правого экстремистских преступлений и актов насилия увеличилось на 394 до 1445 случаев по сравнению с предыдущим годом. Это увеличение на 37% - рекорд за последние десять лет.

Позечек предупредил: «Статистика очень тревожная и показывает, что правый экстремизм представляет наибольшую угрозу для нашего свободного демократического основного порядка. Каждый второй правый экстремист в Гессене склонен к насилию».

По мнению Позечека, «растущая радикализация» АфД, которая недавно одержала победы на выборах в землях Тюрингия и Саксония, способствует этому. Министр внутренних дел Гессена напомнил, что эта партия классифицируется как твердо правая в обеих землях. Их последние победы на выборах «очень тревожны». Он видит потенциальную опасность того, что страна приближается к критической точке, когда речь идет о демократии.

Слияние различных высокорисковых тенденций

Христианский демократ подчеркнул, что все угрозы конституции следует воспринимать всерьез. В настоящее время существует «исключительно высокое слияние различных высокорисковых тенденций». Позечек добавил: «Концентрация на борьбе с исламизмом не означает пренебрежение правым экстремизмом; то же самое и в обратном порядке».

В свете растущего числа правого экстремистских преступлений в Гессене Министерство внутренних дел также уделяет внимание борьбе с правовым экстремизмом. По словам министра внутренних дел Гессена, Центр исламской культуры во Франкфурте был запрещен как значимое мероприятие против исламистских угроз в июле.

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