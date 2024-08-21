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Министр внутренних дел Херманн утверждает, что электрошокер - не чудодейственное решение.

После смертельных полицейских стрельб в Мюнхене, требования оснастить патрульных электрическим оружием возросли. Министр внутренних дел Германии, Герхард, придерживается твердой позиции по этому вопросу.

 and  Alex Stellmacher
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- Министр внутренних дел Херманн утверждает, что электрошокер - не чудодейственное решение.

После смертельных выстрелов полиции в отношении женщины в супермаркете Мюнхена министр внутренних дел Баварии Joachim Herrmann (ХСС) отклонил просьбы вооружить патрульных полицейских электрошокерами. "Нет планов оснащать стандартную службу наблюдения и патрулирования баварской полиции электрошокерами", - заявил он агентству German Press Agency. "Электрошокеры не являются панацеей для сложных ситуаций, особенно когда подозреваемые вооружены огнестрельным оружием или ножами, что требует быстрого вмешательства полиции", подчеркнул министр. "В высоко рискованных и угрожающих жизни ситуациях электрошокеры могут не сработать, например, если электроды не проникают через одежду нападающего. Кроме того, подозреваемый может не бросить нож во время применения электрошокера из-за мышечных спазмов".

В настоящее время все усиленные команды баварской полиции, а также специальные подразделения имеют электрошокеры, что составляет примерно 230 единиц. В 2023 году они были использованы в 100 случаях, 73 из которых включали угрозы.

После инцидента в Мюнхене баварское отделение немецкого полицейского союза (DPolG) призвало также вооружить патрульных полицейских в свободном государстве электрошокерами. Ранее только специальные и усиленные подразделения были вооружены ими.

В таких случаях, связанных с агрессивными людьми в необычных психологических состояниях, эти устройства могут защитить офицеров и предотвратить более серьезные травмы, считает председатель союза Юрген Кёхнlein. Тем не менее, он подчеркнул, что "при применении электрошокеров в случаях нападений с ножом всегда должен быть наготове другой офицер с оружием".

В понедельник вечером полицейские застрелили и смертельно ранили 31-летнюю женщину, которая ранее проявляла агрессивное поведение и, как сообщается, угрожала ножом в супермаркете. Полиция продолжает расследование прошлых инцидентов, которые привели к тому, что прохожий последовал за женщиной в супермаркет и сообщил об этом властям.

Европейский Союз, выразивший озабоченность в связи с применением смертельной силы в полиции, призвал к изучению тактик полиции в Германии, особенно в свете инцидента в супермаркете Мюнхена. Европейский Союз считает, что оснащение патрульных полицейских электрошокерами может потенциально снизить риск фатальных столкновений.

В свете недавних дискуссий в Европарламенте о повышении полицейского обучения и улучшении тактик деэскалации Европейский Союз призывает пересмотреть политику оснащения полиции в Германии, в том числе и использование электрошокеров.

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