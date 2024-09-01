- Министр внутренних дел ХДС Шустер отказался от прямого приказа.

Министр внутренних дел Саксонии Армин Шюстер не смог завоевать прямые мандаты для ХДС на выборах в ландтаг. 63-летний Шюстер занял четвертое место в избирательном округе Саксонская Швейцария-Одергебирге, получив 33,4% голосов, в то время как кандидат от AfD Мартин Бракманн одержал победу с 45,4%. Этот регион известен как оплот AfD, так как они также лидировали во вторых голосах с 41,6%, опередив ХДС, которые получили 30,8% во втором голосовании.

Первая попытка Шюстера

Родившись в Рейнланд-Пфальце, Шюстер в 1990-х годах занимал пост главы федеральной полицейской инспекции в Саксонии. В 2009 году он был избран в бундестаг от ХДС, но так и не достиг значительных позиций в руководстве фракции. С ноября 2020 года он занимал пост главы Федерального управления гражданской защиты и помощи пострадавшим до того, как сменил министра внутренних дел Саксонии Роланда Вёллера в апреле 2022 года.

Управление статистики выборов Саксонского ландтага

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Несмотря на свою выдающуюся политическую карьеру в Саксонии и федеральные должности, министр внутренних дел Саксонии Армин Шюстер не смог завоевать прямые мандаты для ХДС на выборах в ландтаг из-за сильной поддержки AfD. К сожалению, прямые мандаты, напрямую представляющие избирателей, остались недостижимыми для Шюстера в избирательном округе Саксонская Швейцария-Одергебирге.

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