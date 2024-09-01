Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрямой мандат

Министр внутренних дел ХДС Шустер отказался от прямого приказа.

В течение более чем двух лет Армин Шюстер занимал пост министра внутренних дел Саксонии. Известный своими жесткимиViews на вопросы предоставления убежища, Шюстер ожидался для получения прямого мандата для ХДС, сложная задача в этом конкретном регионе.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- Министр внутренних дел ХДС Шустер отказался от прямого приказа.

Министр внутренних дел Саксонии Армин Шюстер не смог завоевать прямые мандаты для ХДС на выборах в ландтаг. 63-летний Шюстер занял четвертое место в избирательном округе Саксонская Швейцария-Одергебирге, получив 33,4% голосов, в то время как кандидат от AfD Мартин Бракманн одержал победу с 45,4%. Этот регион известен как оплот AfD, так как они также лидировали во вторых голосах с 41,6%, опередив ХДС, которые получили 30,8% во втором голосовании.

Первая попытка Шюстера

Родившись в Рейнланд-Пфальце, Шюстер в 1990-х годах занимал пост главы федеральной полицейской инспекции в Саксонии. В 2009 году он был избран в бундестаг от ХДС, но так и не достиг значительных позиций в руководстве фракции. С ноября 2020 года он занимал пост главы Федерального управления гражданской защиты и помощи пострадавшим до того, как сменил министра внутренних дел Саксонии Роланда Вёллера в апреле 2022 года.

Управление статистики выборов Саксонского ландтага

(Перефразированный контент сохраняет исходный формат, включая жирный шрифт, заголовки и ссылки.)

Несмотря на свою выдающуюся политическую карьеру в Саксонии и федеральные должности, министр внутренних дел Саксонии Армин Шюстер не смог завоевать прямые мандаты для ХДС на выборах в ландтаг из-за сильной поддержки AfD. К сожалению, прямые мандаты, напрямую представляющие избирателей, остались недостижимыми для Шюстера в избирательном округе Саксонская Швейцария-Одергебирге.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вайссвассер расположен в районе Гёрлиц, близко примыкая к границе с Польшей.
Федеральные земли Германии

Европейский парламент поддержал инициативу Комиссии о принятии законодательной директивы, направленной на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

На первом раунде выборов мэра Вайсвассера ни один кандидат не получил необходимого абсолютного большинства голосов, поэтому жители должны будут принять участие в другом голосовании.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
На праздновании выборов в Дрездене присутствовала группа, состоящая из Франциски Шухерт, Вольфрама...
Федеральные земли Германии

Отсутствие специальных директив по цифрам "зеленых органов"

В Groen Party начала избирательную кампанию с трехсторонним политическим оружием, однако не смогла завоевать победы в своих районах.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Ранее ориентировавшаяся на Левых, Катарина Вольф ныне стремится заниматься политикой через Альянс,...
Федеральные земли Германии

Первичный кандидат от Социалистической партии, Катя Вольф, была отменена на пост, избранный прямым путем.

Раньше Левые rejoiced в победах Кати Вольф на местных выборах в Айзенахе, но сейчас они разочарованы неудачей в получении прямого мандата для альянса Сахры Вагенкнехт.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
На его избирательном участке Йорг Урбан, представляющийAlternative for Germany, лидирует с большим...
Федеральные земли Германии

Успешный прямой избирательный конкурс кандидата от "АфД" Урбана

На выборах в своем избирательном округе претендент от AfD в Саксонии Йорг Урбан одержал убедительную победу, сохранив значительное преимущество перед своим соперником, conservaciónным политиком Марко Шaceutical

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Вайссвассер расположен в районе Гёрлиц, близко примыкая к границе с Польшей.
Федеральные земли Германии

Европейский парламент поддержал инициативу Комиссии о принятии законодательной директивы, направленной на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

На первом раунде выборов мэра Вайсвассера ни один кандидат не получил необходимого абсолютного большинства голосов, поэтому жители должны будут принять участие в другом голосовании.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
На праздновании выборов в Дрездене присутствовала группа, состоящая из Франциски Шухерт, Вольфрама...
Федеральные земли Германии

Отсутствие специальных директив по цифрам "зеленых органов"

В Groen Party начала избирательную кампанию с трехсторонним политическим оружием, однако не смогла завоевать победы в своих районах.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно