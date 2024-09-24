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Министр внутренних дел Франции выражает возражения против предложенной миграционной политики.

 and  Lauren Adams
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При вступлении в должность новый министр внутренних дел Франции, Ретэло, назвал поддержание порядка...
При вступлении в должность новый министр внутренних дел Франции, Ретэло, назвал поддержание порядка приоритетом номер один.

Министр внутренних дел Франции выражает возражения против предложенной миграционной политики.

Французский министр внутренних дел Bruno Retailleau вызвал споры своими предложениями ужесточить миграционную политику. Во время интервью CNews он заявил, что некоторые меры могут быть приняты указом, такие как увеличение депортаций и уменьшение разрешений для нелегальных иммигрантов. Retailleau добавил, что медицинское обслуживание мигрантов также может попасть под действие этих указов, чтобы обеспечить больше безопасности и снизить иммиграцию, так как он считает, что Франция является магнитом для мигрантов.

После вступления в должность Retailleau сосредоточился исключительно на восстановлении порядка и не комментировал иммиграцию. Однако в последующих интервью он сделал иммиграцию своей основной темой.

Критика левых

Он заявил, что несмотря на малое влияние левой оппозиции в Национальной ассамблее, большинство французских граждан tanto на правых, как и на левых, хотят контроля. Retailleau объявил, что скоро встретится с региональными префектами в районах "иммиграционного хаоса".

Он отверг идею, что массовая иммиграция может быть выгодна для Франции. Retailleau также утверждал, что несмотря на то, что Франция приняла в 2023 году только половину от числа заявок на убежище, чем Германия, с 167 000 заявок, Франция остается очень привлекательной для мигрантов.

Левая оппозиция отреагировала возмущенно. Лидер Социалистической партии Olivier Faure обвинил Retailleau в излишней симпатии к идеологиям крайне правых. Faure также напомнил Retailleau о его истории ужесточения иммиграционных законов в Сенате, некоторые из которых были впоследствии отменены Конституционным советом.

"Бумажный француз" инцидент

Социалистический депутат Arthur Delaporte обвинил Retailleau в попытке провести такие реформы без надлежащей парламентской процедуры. Лидер партии Зеленых Marine Tondelier осудила "опасную риторику" Retailleau, обвиняющую мигрантов во многих социальных проблемах Франции.

Mathilde Panot, лидер лево-популистской фракции, обвинила Retailleau в расизме, сославшись на его презрительное выражение "бумажный француз" для иммигрантов. В ответ на эти обвинения Retailleau заявил, что много антисионизма служит маской для антисемитизма.

Retailleau, 63 года, считается одной из немногих влиятельных фигур в нынешнем правительстве, которое в значительной степени опирается на право-популистскую партию Rassemblement National, чья поддержка может потенциально спровоцировать будущие вотумы недоверия от левых.

Правительства и политические партии во Франции ведут жаркие дебаты о миграционных политиках из-за предложений Retailleau. Левые политические партии, такие как Социалистическая партия, критиковали Retailleau, обвиняя его в симпатиях к идеологиям крайне правых и использовании презрительной лексики по отношению к иммигрантам.

Комментарии Retailleau об иммиграционных политиках и его использование термина "бумажный француз" вызвали споры среди различных правительств и политических партий, приведя к расколу во французской политической дискуссии.

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Комментарии

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