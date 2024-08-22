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Федеральные земли ГерманииНовостиРоман Посек

Министр внутренних дел Федерального округа посещает Гессен

Глава федеральной администрации Нанси Фэзер приехала в официальную поездку в свой родной регион. Во время осмотра полицейской штаб-квартиры в Гессене она получает обновления о киберпреступлениях и контрабандной деятельности.

 and  John Stellmacher
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- Министр внутренних дел Федерального округа посещает Гессен

Сегодня федеральный министр внутренних дел SPD Нэнси Фэзер и министр внутренних дел Гессена Роман Позе (ХДС) отправятся в тур по различным учреждениям безопасности в Гессене. Их первая остановка в 12:00 в Висбадене, где они погрузятся в вопросы кибербезопасности с экспертами из Hessen3C CyberCompetenceCenter, Министерства внутренних дел и обсудят меры по защите муниципалитетов от киберугроз.

В 13:30 они посещают Федеральное уголовное полицейское управление. Повестка дня включает в себя киберпреступления, а также изучение маршрутов нелегальной перевозки кокаина и тайных мест хранения, а также нелегальное производство огнестрельного оружия с помощью 3D-печати.

Наконец, в 16:00 Фэзер и Позе отправятся в Инновационный хаб Франкфурта, кузню гессенской полиции. Здесь они продемонстрируют программное обеспечение для расследования ограблений банков и forensic техники для борьбы с эксплуатацией детей в цифровых пространствах.

После обсуждения кибербезопасности с экспертами в Висбадене Роман Позе будет тесно сотрудничать с Фэзер, чтобы разработать стратегии защиты муниципалитетов от киберугроз. Во второй половине дня Роман Позе и Фэзер проведут совместное расследование незаконной деятельности, сосредоточившись на киберпреступлениях и огнестрельном оружии, изготовленном с помощью 3D-печати, в Федеральном уголовном полицейском управлении.

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