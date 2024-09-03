- Министр внутренних дел Беренс утверждает, что проблема не в основном связана с вопросом убежища.

В ходе дискуссии о ужесточении депортаций Даниэла Бehrens, министр внутренних дел Нижней Саксонии от партии СДПГ, не имеет возражений против законодательства об убежище. Она предложила: "Скорее всего, нам следует сосредоточиться на том, чтобы люди без статуса беженца могли вернуться в свои страны". Сегодня она проведет дискуссию с коалицией "трафик света", союзом и различными федеральными землями, чтобы обсудить последствия предполагаемого исламистского нападения в Золингене.

Бehrens заявила: "Мы разделяем общую цель более эффективно реализовывать законодательство об убежище и депортации". Она отметила, что основные трудности связаны с практической реализацией этих правовых норм. Германия зависит от сотрудничества с странами происхождения беженцев. "Нам нужны больше таких соглашений с этими странами", - настаивала Бehrens.

Для этого такие соглашения должны быть заключены на федеральном уровне. Также важно укрепить сотрудничество с восточноевропейскими соседями для облегчения перевозок по Дублину, подчеркнула Бehrens. Это нормы, которые позволяют депортировать беженцев в другие европейские страны, ответственные за них. Такая ситуация была с предполагаемым нападавшим из Золингена, которого должны были депортировать в Болгарию.

Сегодняшнее собрание в Берлине ожидает участие министра внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ), министра юстиции Марко Бушманна (СВП) и министра иностранных дел Аннелене Баerbock (Зеленые) от федерального правительства. Кроме Бehrens, также ожидается участие премьер-министра Нижней Саксонии Стефана Вайля (СДПГ) - Нижняя Саксония в настоящее время управляет работой земель, возглавляемых СДПГ.

Бehrens упомянула, что Германия могла бы извлечь выгоду из большего числа соглашений с странами происхождения, подобных Ганноверу, чтобы облегчить депортацию лиц без статуса беженца. В ходе подготовки к сегодняшнему собранию Бehrens подчеркнула важность укрепления сотрудничества с восточноевропейскими соседями, направленного на улучшение перевозок по Дублину для более эффективного управления беженцами.

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