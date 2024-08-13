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Министр внутренних дел Баварии: пограничный контроль все еще необходим

Экологические политики требуют окончания внутренних пограничных controll в Европе и возвращения к открытой Шенгенской зоне. Министр внутренних дел Баварии не видит такого варианта.

 and  Katherine Bradley
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Контроли на нескольких немецких границах предназначены для ограничения миграции.
Контроли на нескольких немецких границах предназначены для ограничения миграции.

Внутренние границы ЕС - Министр внутренних дел Баварии: пограничный контроль все еще необходим

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн отверг требования партии "Зеленые" прекратить stationary border controls. "Мы нуждаемся в интенсивном контроле границ больше, чем когда-либо, из соображений безопасности и миграционной политики", - сказал политик ХСС агентству dpa. Мировое политическое положение столь напряжено, как и в течение последних десятилетий. "Исламистский терроризм по-прежнему держит Европу в своих целях". Одновременно защита внешних границ ЕС все еще крайне недостаточна.

Политики партии "Зеленые" критиковали внутренние границы с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией, установленные федеральным министром внутренних дел Наэнси Фэзер (СДПГ), в открытом письме в Еврокомиссию. Германия в настоящее время не действует в соответствии с Шенгенским кодексом пограничного контроля, говорится в письме.

Критика внутренних границ

Стационарные внутренние границы создают нагрузку на людей и бизнес в приграничных районах, на пограничников, торговлю и саму полицию. Новое экспертное заключение также показывает, что предполагаемый эффект границ и связанные с ними успехи часто сомнительны и статистически не доказаны.

Геррманн не согласился. Непосредственные границы на границах Свободного государства с Австрией и Чехией в сочетании с тщательными проверками в приграничной зоне очень эффективны. "Это создает плотную сеть контроля. Наша существенно усиленная баварская пограничная полиция тесно сотрудничает с федеральной полицией, которая также контролирует границу и приграничную зону". Успехи контроля также статистически подтверждены.

Контроль границ в рамках Шенгенской зоны обычно не разрешен и должен быть сообщен в Брюссель. Фэзер сделала это для сухопутных границ с Чехией, Польшей и Швейцарией в прошлом октябре. Стационарные контроля на сухопутной границе с Австрией существуют с 2015 года.

Партия "Зеленые" также выразила обеспокоенность позицией ХСС по внутренним границам, поскольку политик ХСС Йоахим Геррманн поддержал stationary controls на границах Баварии с Австрией и Чехией. Партия "Зеленые" в открытом письме в Еврокомиссию критиковала действия Германии, заявляя, что они не соответствуют Шенгенскому кодексу пограничного контроля.

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